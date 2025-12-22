Ove srpske pjevačice uplaćuju sebi doprinose u inostranstvu, jedna prima tri penzije

Pjevačice sa srpske estrade otkrile su kako su se godinama unazad osigurale za budućnost plaćanjem poreza i doprinosa u inostranstvu.

Nakon hapšenja Jane Todorović u Cirihu zbog nedostatka radne dokumentacije, a o kom se naširoko pričalo, njene koleginice su podijelile svoja iskustva o regulisanju statusa u inostranstvu.

Tako su Viki Miljković, Zlata Petrović, Goca Božinovska i Lepa Lukić primjeri kako se dugoročno razmišlja o finansijskoj sigurnosti.

“Što se tiče mojih odlazaka i nastupa u inostranstvu, već više od 20 godina imam i nemačke papire i tamo plaćam porez, a i ovde plaćam porez. Tako sam vaspitana da budem čista i više volim da me to više košta, ali da sam mirna. Verujem i da je Jana, ona je takođe živela u Njemačkoj i znam da se i ona regularno bavi ovim poslom, mi smo ta neka stara škola koja vodi računa o tome, ali nepredviđene situacije uvek mogu da se dese”, izjavila je Viki za Blic.

Njena koleginica Zlata Petrović je otkrila da je godinama plaćala penziono osiguranje u Austriji, što joj sada omogućava dodatnu sigurnost, prenosi Pink.

“Godinama sam bila prijavljena u Austriji i imala sam austrijske papire. A ko ima radnu vizu, mora da plati poreze i doprinose. Sve je kao u Srbiji, samo mnogo skuplje”, rekla je Zlata, dodajući da je godišnji trošak za poreze i knjigovođu u Austriji iznosio oko 7.000 evra.

Goca Božinovska je istakla da je godinama plaćala doprinose u Austriji i da je isto savjetovala svojoj ćerki Jeleni Vučković.

“Prijavljena sam u Austriji i tamo plaćam! To je normalno. Mada i ovde uplaćujem penziono. Ja sam to regulisala i sebi i Jeleni, objasnila sam joj da je to važno”, rekla je Goca.

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić, već godinama prima kanadsku penziju, uz nacionalnu i starosnu penziju u Srbiji.

Prema medijima, njen ukupni mjesečni prihod iznosi 180.000 dinara, što je rezultat njenog dugogodišnjeg rada i ulaganja u osiguranje.