Logo
Large banner

Ove srpske pjevačice uplaćuju sebi doprinose u inostranstvu, jedna prima tri penzije

Izvor:

Pink

22.12.2025

21:55

Komentari:

0
Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије
Foto: Youtube

Pjevačice sa srpske estrade otkrile su kako su se godinama unazad osigurale za budućnost plaćanjem poreza i doprinosa u inostranstvu.

Nakon hapšenja Jane Todorović u Cirihu zbog nedostatka radne dokumentacije, a o kom se naširoko pričalo, njene koleginice su podijelile svoja iskustva o regulisanju statusa u inostranstvu.

Јана Тодоровић

Scena

Jana Todorović otkrila čime se bavi njena kćerka

Tako su Viki Miljković, Zlata Petrović, Goca Božinovska i Lepa Lukić primjeri kako se dugoročno razmišlja o finansijskoj sigurnosti.

“Što se tiče mojih odlazaka i nastupa u inostranstvu, već više od 20 godina imam i nemačke papire i tamo plaćam porez, a i ovde plaćam porez. Tako sam vaspitana da budem čista i više volim da me to više košta, ali da sam mirna. Verujem i da je Jana, ona je takođe živela u Njemačkoj i znam da se i ona regularno bavi ovim poslom, mi smo ta neka stara škola koja vodi računa o tome, ali nepredviđene situacije uvek mogu da se dese”, izjavila je Viki za Blic.

Goca Trzan

Scena

Goca Tržan izazvala gnijev na mrežama: ''Depresija je bolest dosade''

Njena koleginica Zlata Petrović je otkrila da je godinama plaćala penziono osiguranje u Austriji, što joj sada omogućava dodatnu sigurnost, prenosi Pink.

“Godinama sam bila prijavljena u Austriji i imala sam austrijske papire. A ko ima radnu vizu, mora da plati poreze i doprinose. Sve je kao u Srbiji, samo mnogo skuplje”, rekla je Zlata, dodajući da je godišnji trošak za poreze i knjigovođu u Austriji iznosio oko 7.000 evra.

Goca Božinovska je istakla da je godinama plaćala doprinose u Austriji i da je isto savjetovala svojoj ćerki Jeleni Vučković.

“Prijavljena sam u Austriji i tamo plaćam! To je normalno. Mada i ovde uplaćujem penziono. Ja sam to regulisala i sebi i Jeleni, objasnila sam joj da je to važno”, rekla je Goca.

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić, već godinama prima kanadsku penziju, uz nacionalnu i starosnu penziju u Srbiji.

Prema medijima, njen ukupni mjesečni prihod iznosi 180.000 dinara, što je rezultat njenog dugogodišnjeg rada i ulaganja u osiguranje.

Podijeli:

Tagovi:

Jana Todorović

scena

Penzija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Још једна наша позната пјевачица одлази у блогерке

Scena

Još jedna naša poznata pjevačica odlazi u blogerke

8 h

0
Глумица позира на промоцији филма

Scena

Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

4 d

0
Драма у стану Весне Вукелић Венди: Полиција и извршитељи дошли да плијене имовину

Scena

Drama u stanu Vesne Vukelić Vendi: Policija i izvršitelji došli da plijene imovinu

6 d

0
Весна Змијанац изашла из болнице

Scena

Vesna Zmijanac izašla iz bolnice

1 sedm

0

Više iz rubrike

Шабанова ћерка открила ко је све профитирао од његовог имена

Scena

Šabanova ćerka otkrila ko je sve profitirao od njegovog imena

3 h

0
Горе мреже! Кћерка Наташе Беквалац објавила снимак са полуголим мушкарцем, па га брзо обрисала

Scena

Gore mreže! Kćerka Nataše Bekvalac objavila snimak sa polugolim muškarcem, pa ga brzo obrisala

5 h

0
Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

Scena

Nesuđena snajka Novaka Đokovića u drugom stanju: Ostavila brata kad je zaprosio, pa rekla da ovom fudbaleru

6 h

0
Бони Блу забрањена на десет година

Scena

Boni Blu zabranjena na deset godina

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Alimpijević: Željko Obradović će se vratiti

23

03

Jeftin krompir iz Evrope ruši domaću proizvodnju

23

01

Dodik: Hrvatska nije izašla iz vrtloga mržnje prema Srbima

22

57

ABA 2: Student bez rješenja za Elijasa Kinga u Vršcu

22

42

Božidar, ogorčen zbog cijene, podijelio 10 tona kupusa: “Plače mi se od muke!”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner