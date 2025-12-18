Logo
Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

18.12.2025

13:30

Глумица позира на промоцији филма
Foto: Tanjug/AP/Invision/Jordan Strauss

Ilon Mask ponovo je izazvao kontroverze na platformi X nakon što je objavio neobičan komentar na objavu s premijere filma "The Housmaid" u Los Anđelesu.

Video snimljen na crvenom tepihu, koji je podijelio magazin "Variety", prikazuje glumicu Sidni Svini u bijeloj haljini dok pozira fotografima. Dok su komentari na društvenim mrežama bili puni pohvala za njen izgled, Mask je odgovorio s AI-generiranim memeom koji uspoređuje njeno bujno poprsje s opterećenjem kičme, uz poruku: "Nije lako".

Mnogi su ovo smatrali neprimjerenim, s obzirom na to da dolazi od vlasnika same platforme. Nakon toga, uslijedila je lavina kritika korisnika X-a, koji su optužili Maska za neumjesno komentiranje tijela mlade glumice.

Sidni Svini

Tagovi:

Ilon Mask

Sidni Svini

glumica

scena

