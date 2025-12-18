Ispovijest Ivane Šašić: "Dobila sam kancer u trudnoći, dijete je bilo crno"

Ona je ispričala kroz suze potresne detalje, a na pregledu je tek saznala koliko je situacija bila komplikovana i teška.

“Kraj decembra je meni uvek najemotivniji i mom Nikoli je uskoro rođendan. Svi znate da je jedva preživeo, mi nemamo slike njegove prve tri nedelje života, sve je to teško kada nemate te prve uspomene. Nisam ga videla prvih sedam dana. Bio je crna kao moja haljina kada su mi ga dali. Zahvaljujući toj vakcini koju je primio, nije imao posledice. Bio je na kiseoniku. Kada bih vam rekla da mu u početku nije proradio instinkt da sam jede, hranili su ga preko sonde”, rekla je ona i dodala:

“Mleko mi je krenulo posle tri nedelje. Mleko je lilo iz mene na prvi kontakt sa detetom, tako da sam zvala babicu da pitam šta se desilo. Iznedrila sam svakako dva divna čoveka i na to sam ponosna. Često umem da kažem da sam dobro i normalna. Ja bih za njega život dala, to je nešto neverovatno, ali kad se tako neke situacije dese, shvatimo koliko smo zapravo mali. Postoje ljudi čije dete nije preživelo, a ja često do danas kažem da je Nikola njihov sin. Sve je to preteško za mene”.

“U prvoj trudnoći sam imala početak kancera, a Nikola je u drugoj trudnoći jedva preživeo. Mogu sad jedva da pričam o tome, ali kako god da se okrene meni je teško”, rekla je Ivana, pa nastavila:

“Kada se okrenem i vidim da je vredelo, onda sam ponosna. Godinama nisam mogla da pričam o tome. Mnogo je i do toga kako će neko da vas shvati. Ovde kada neko kaže da boluje od neke bolesti koje nisu česte, ljudi se sklanjaju. Na kontroli sam saznala da sam imala kancer materice i bebu od pet meseci u stomaku, pa sam operisana. Moja trudnoća prva je protekla tako što sam je održavala, a borila sam se da ga rodim zdravog i pravog, posle meni šta bude. Onda kada se dete rodi shvatiš da si potreban više njemu nego sebi, pa se onda boriš i za sebe”.

Takođe tvrdi da ju je sve ojačalo do danas.

“Sve te situacije su me ojačale kroz život. Postala sam veći borac nego što sam bila, a sve što vam se dešava u životu, morate da kažete da idete dalje. Napisala sam testament pre 10 godina jer sam bila u strahu da će nešto da mi se desi”, rekla je i dodala:

“Svi bi grabili sebi u tim situacijama. Sada kada čujem da beba plače meni nije dobro, imam traume. Ja u park ne idem. Ja sam istraumirana žena, ali imam sreću što je Nikola bio sa mnom u Beču u tom trenutku. Nikola je dobio vakcinu za zaštitu respiratornog sistema, koja nije živela u Srbiji, 4.500 evra je koštala, za tri doze, pa sam ga tako zaštitila”.