Širom Srpske dojave o postavljenim bombama u školama

ATV

18.12.2025

07:23

Широм Српске дојаве о постављеним бомбама у школама
Foto: ATV

Širom Srpske jutros je više osnovnih škola dobilo mejl da su u školama postavljene bombe.

"Policijski službenici postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. U školama će prvo biti izvršen protivdiverzioni pregled", saopšteno je iz policije.

Prema saznanjima ATV-a, dojave su stigle u Osnovnu školu Branko Radičević u Banjaluci, Osnovnu školu Branko Ćopić, Osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, kao i u osnovnu i srednju školu u Ribniku.

Škola

Republika Srpska

policija

Bomba

