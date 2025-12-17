Jurio 200 na sat sa probnom vozačkom

Prava drama na sjeveru zemlje dogodila se kada je policijski presretač kod Subotice zaustavio osamnaestogodišnjeg vozača koji je, iako sa probnom dozvolom, jurio gotovo dva i po puta brže od dozvoljenog, ugrožavajući bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici i Uprave saobraćajne policije, danas su presretačem u blizini Subotice, zaustavili osamnaestogodišnjeg vozača L. O. koji se sa probnom vozačkom dozvolom, kretao vozilom marke "reno megan", brzinom od 200 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Kako je saopšteno iz PU Subotica, za njega je utvrđeno i da se oko 14.50 časova u naselju Mali Beograd, kretao brzinom od 131 kilometara na čas, na delu puta gdje je ograničenje brzine 50 kilometara na čas.

Daljom proverom je utvrđeno da dvojica putnika u njegovom vozilu nisu koristila sigurnosne pojaseve i oni će biti sankcionisani u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

L. O. je isključen iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje i uz prekršajnu prijavu, biće priveden u Prekršajni sud u Subotici., piše Informer.