Zloupotrebom položaja oštetila preduzeće za oko 430.000 evra

Izvor:

SRNA

17.12.2025

19:52

Komentari:

0
U akciji Višeg tužilaštva i policije uhapšena je T.Đ. (53) iz Niša zbog sumnje da je zloupotrebom položaja oštetila niško preduzeće "EI-Elmag" za 50,2 miliona dinara, odnosno oko 430.000 evra.

Sumnja se da je uhapšena od maja 2014. do sredine oktobra ove godine, obavljajući poslove u rukovodstvu finansijskog i računovodstvenog poslovanja u privrednom društvu "EI-Elmag", iskoristila ovlašćenja za obračun zarada i obavljanje elektronskog plaćanja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova MUP Srbije.

Лидл

Ekonomija

Njemački gigant raspisao konkurs za radnike u BiH

Ona je, kako navode u MUP-u, bez znanja i odobrenja direktora privrednog društva, pravila naloge za prenos sredstava sa neistinitom sadržinom i novac sa računa privrednog društva, u kojem je zaposlena, prenosila na lični račun.

Tom prilikom ona je, kako se sumnja, prikazivala da su navodni primaoci različiti dobavljači.

Na taj način je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist, a privredno društvo oštetila za najmanje 50.279.724 dinara.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

oštećeno preduzeće

Komentari (0)
20

43

Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

20

36

Putin: "Evropski prasići" nadali se brzom raspadu Rusije

20

29

"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

20

25

Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

20

17

Gradiška postaje digitalna: Grad nastoji da olakša poslovanje privrednicima

