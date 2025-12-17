Zloupotrebom položaja oštetila preduzeće za oko 430.000 evra

U akciji Višeg tužilaštva i policije uhapšena je T.Đ. (53) iz Niša zbog sumnje da je zloupotrebom položaja oštetila niško preduzeće "EI-Elmag" za 50,2 miliona dinara, odnosno oko 430.000 evra.

Sumnja se da je uhapšena od maja 2014. do sredine oktobra ove godine, obavljajući poslove u rukovodstvu finansijskog i računovodstvenog poslovanja u privrednom društvu "EI-Elmag", iskoristila ovlašćenja za obračun zarada i obavljanje elektronskog plaćanja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova MUP Srbije.

Ona je, kako navode u MUP-u, bez znanja i odobrenja direktora privrednog društva, pravila naloge za prenos sredstava sa neistinitom sadržinom i novac sa računa privrednog društva, u kojem je zaposlena, prenosila na lični račun.

Tom prilikom ona je, kako se sumnja, prikazivala da su navodni primaoci različiti dobavljači.

Na taj način je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist, a privredno društvo oštetila za najmanje 50.279.724 dinara.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.