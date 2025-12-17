Putarina besplatna: Otvorena nova dionica Koridora u BiH

Građani Bosne i Hercegovine će od danas moći koristiti novu, 11 kilometara dugu dionicu auto-puta na Koridoru 5C, koja povezuje Vranduk, Nemilu i Poprikuše.

Dionica će u početnoj fazi biti dostupna bez naplate putarine.

Riječ je o jednom od infrastrukturno najznačajnijih projekata na Koridoru 5C, kojim se unapređuje povezanost između Zenice i Žepča, rasterećuje magistralni put M-17 te skraćuje vrijeme putovanja na ovoj dionici.

Izgradnju auto-puta Koridor 5C podržava Evropska unija, koja je u izgradnju ove dionice uložila iznos od 42 miliona evra bespovratnih sredstava putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (VBIF).

Izgradnja ove dionice dodatno je podržana povoljnim kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 157,5 miliona evra, te Evropske investicione banke (EIB) u iznosu od 70 miliona evra.

Nova trasa uključuje tunel “Bosna”, dužine 3,6 kilometara, najduži tunel na Koridoru 5C u Bosni i Hercegovini.

Gotovo 4,6 kilometara trase čine mostovi, vijadukti i tuneli, što potvrđuje tehničku složenost i zahtjevnost projekta.

Jačanje unutrašnje povezanosti

Premijer FBiH Nermin Nikšić istakao je da ovakvi projekti direktno mijenjaju svakodnevni život građana.

"Ova dionica pokazuje da FBiH ulaže tamo gdje je korist za građane najveća – u sigurnost, povezanost i ravnomjerniji razvoj. Skraćujemo putovanja, smanjujemo gužve, otvaramo prostor za investicije i omogućavamo brži pristup tržištima. Svaka nova cesta jača unutrašnju povezanost i stvara temelje za prosperitet", rekao je Nikšić.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Luiđi Soreka podsjetio je da je Evropska unija jedan od ključnih partnera u realizaciji projekta Koridor 5C, koji Bosnu i Hercegovinu približava Evropskoj uniji.

"Evropska unija je najveći investitor u Bosnu i Hercegovinu i njen najodaniji partner. Auto-put Koridor 5C jedan je od najupečatljivijih simbola naših bliskih i obostrano korisnih odnosa. Svaka završena dionica približava nas završetku ove auto-puta, koja će omogućiti brža i sigurnija putovanja kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, pa sve do EU. Dvije trećine spoljne trgovine Bosne i Hercegovine ostvaruje se s državama EU, a mnogi građani BiH imaju bliske veze s EU, na primjer kroz rad, školovanje, porodicu ili prijatelje. EU je u izgradnju auto-put Koridor 5C uložila gotovo 1 milijardu evra bespovratnih sredstava i nastavićemo podržavati sve napore koji jačaju naše veze", kazao je Soreka.