Putarina besplatna: Otvorena nova dionica Koridora u BiH

Izvor:
ATV
17.12.2025
19:33
Komentari:0
Građani Bosne i Hercegovine će od danas moći koristiti novu, 11 kilometara dugu dionicu auto-puta na Koridoru 5C, koja povezuje Vranduk, Nemilu i Poprikuše.
Dionica će u početnoj fazi biti dostupna bez naplate putarine.
Riječ je o jednom od infrastrukturno najznačajnijih projekata na Koridoru 5C, kojim se unapređuje povezanost između Zenice i Žepča, rasterećuje magistralni put M-17 te skraćuje vrijeme putovanja na ovoj dionici.
Izgradnju auto-puta Koridor 5C podržava Evropska unija, koja je u izgradnju ove dionice uložila iznos od 42 miliona evra bespovratnih sredstava putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (VBIF).
Izgradnja ove dionice dodatno je podržana povoljnim kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 157,5 miliona evra, te Evropske investicione banke (EIB) u iznosu od 70 miliona evra.
Nova trasa uključuje tunel “Bosna”, dužine 3,6 kilometara, najduži tunel na Koridoru 5C u Bosni i Hercegovini.
Gotovo 4,6 kilometara trase čine mostovi, vijadukti i tuneli, što potvrđuje tehničku složenost i zahtjevnost projekta.
Premijer FBiH Nermin Nikšić istakao je da ovakvi projekti direktno mijenjaju svakodnevni život građana.
"Ova dionica pokazuje da FBiH ulaže tamo gdje je korist za građane najveća – u sigurnost, povezanost i ravnomjerniji razvoj. Skraćujemo putovanja, smanjujemo gužve, otvaramo prostor za investicije i omogućavamo brži pristup tržištima. Svaka nova cesta jača unutrašnju povezanost i stvara temelje za prosperitet", rekao je Nikšić.
Šef Delegacije Evropske unije u BiH Luiđi Soreka podsjetio je da je Evropska unija jedan od ključnih partnera u realizaciji projekta Koridor 5C, koji Bosnu i Hercegovinu približava Evropskoj uniji.
"Evropska unija je najveći investitor u Bosnu i Hercegovinu i njen najodaniji partner. Auto-put Koridor 5C jedan je od najupečatljivijih simbola naših bliskih i obostrano korisnih odnosa. Svaka završena dionica približava nas završetku ove auto-puta, koja će omogućiti brža i sigurnija putovanja kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, pa sve do EU. Dvije trećine spoljne trgovine Bosne i Hercegovine ostvaruje se s državama EU, a mnogi građani BiH imaju bliske veze s EU, na primjer kroz rad, školovanje, porodicu ili prijatelje. EU je u izgradnju auto-put Koridor 5C uložila gotovo 1 milijardu evra bespovratnih sredstava i nastavićemo podržavati sve napore koji jačaju naše veze", kazao je Soreka.
