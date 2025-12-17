Logo
Large banner

Hoće li oboriti rekord: Nagle promjene cijena prasića

Izvor:

ATV

17.12.2025

19:23

Komentari:

0
Хоће ли оборити рекорд: Нагле промјене цијена прасића

Kako se približavaju praznici, građani u sve većoj mjeri počinju da razmišljaju šta će se od hrane naći na njihovoj trpezi.

Tradicionalno, većina porodica je Božić ili krsnu slavu dočekivala sa svinjskom pečenicom na stolu.

Da li će tako biti i ove godine, u velikoj mjeri zavisi od cijene žive vage.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Radiće za jednu marku: Formira se novi tim u Vladi Srpske

Trenutno, kilogram u prosjeku košta oko 7 KM, a pojedini uzgajivači i preprodavci prasiće preko oglasa prodaju i po 8, pa čak i 10 KM.

Zakotrljalo se poskupljenje

Kilogram se može kupiti i nešto jeftinije, ali je sasvim sigurno da se poskupljenje ove robe zakotrljalo i da neće stati do sve pred Božić.

Primjera radi, kilogram žive vage pred prošli Božić išao je i do 12-13 KM.

Sasvim sigurno, kako potražnja bude rasla, tako će skakati i cijena prasića…

Жељезничар - Слога

Fudbal

Navijači natjerali igrače Željezničara da se skinu

Kako uzgajivači poručuju, značajnija poskupljenja prasića svake godine nastupaju sredinom decembra.

"Tad značajnije kreće da raste i interesovanje građana za ovom robom, zbog čega je logično da i njena cijena krene gore", objašnjavaju uzgajivači.

Podizanjem cijena, uzgajivači, kako sami potvrđuju, pokušavaju da “poravnaju” posljedice loše prodaje tokom jeseni.

"Jednostavno je tako – kad nema potražnje i cijene su niže. I obrnuto, kad potražnja krene da raste, a to je uglavnom uoči praznika i slava, krenu da rastu i cijene prasića", poručuju uzgajivači.

Nedavno bili skoro duplo jeftiniji

Građani sa velikim neodobravanjem dočekuju poskupljenje prasića, odnosno, politiku domaćih uzgajivača da, čim se približe praznici, zacijene svoju robu.

sarajevo gradjani pixabay

Društvo

Počećemo masovno obolijevati: Dramatično upozorenje iz BiH

"Jasno je da prasići poskupljuju pred praznike, ali da budu duplo i više skuplji nego jesenas, to je van svake pameti. Jer, proizvođačima se, u međuvremenu, na leđa nije natovario nikakav dodatni trošak uzgoja, pa da poskupljenjima nastoje da ga 'poravnaju'. Činjenica je da samo čekaju priliku da zarade, a to što će 'oderati' građane, manje-više. I onda se čude što im prodaja pada i što ljudi, u sve većoj mjeri, kupuju svježe meso i peku u rerni. Evo, meni je slava sveti Stevan i, pošto nemam puno gostiju, razmišljam da ove godine uradim tako", poručuje Vinko S, prenosi "Srpska info".

Podsjetimo, prije samo dva i po mjeseca, kilogram žive vage je iznosio oko 4,5 KM.

Podijeli:

Tagovi:

Prasetina

prasići

Cijene

poskupljenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Republika Srpska

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

22 h

9
Испливао узнемирујући снимак злодјела војника Вељка Беливука

Hronika

Isplivao uznemirujući snimak zlodjela vojnika Veljka Belivuka

4 h

0
Затварају се школе у Европи - супергрип све више хара

Zdravlje

Zatvaraju se škole u Evropi - supergrip sve više hara

4 h

0
Бранко Блануша

Republika Srpska

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

2 h

3

Više iz rubrike

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

Ekonomija

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

2 h

0
Цијена сребра оборила све рекорде

Ekonomija

Cijena srebra oborila sve rekorde

4 h

0
Српски бренд затвара све радње

Ekonomija

Srpski brend zatvara sve radnje

5 h

0
Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Ekonomija

Firma iz BiH osnovana početkom godine proizvodi dijelove za Bentli

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

43

Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

20

36

Putin: "Evropski prasići" nadali se brzom raspadu Rusije

20

29

"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

20

25

Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

20

17

Gradiška postaje digitalna: Grad nastoji da olakša poslovanje privrednicima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner