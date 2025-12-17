Hoće li oboriti rekord: Nagle promjene cijena prasića

Kako se približavaju praznici, građani u sve većoj mjeri počinju da razmišljaju šta će se od hrane naći na njihovoj trpezi.

Tradicionalno, većina porodica je Božić ili krsnu slavu dočekivala sa svinjskom pečenicom na stolu.

Da li će tako biti i ove godine, u velikoj mjeri zavisi od cijene žive vage.

Trenutno, kilogram u prosjeku košta oko 7 KM, a pojedini uzgajivači i preprodavci prasiće preko oglasa prodaju i po 8, pa čak i 10 KM.

Zakotrljalo se poskupljenje

Kilogram se može kupiti i nešto jeftinije, ali je sasvim sigurno da se poskupljenje ove robe zakotrljalo i da neće stati do sve pred Božić.

Primjera radi, kilogram žive vage pred prošli Božić išao je i do 12-13 KM.

Sasvim sigurno, kako potražnja bude rasla, tako će skakati i cijena prasića…

Kako uzgajivači poručuju, značajnija poskupljenja prasića svake godine nastupaju sredinom decembra.

"Tad značajnije kreće da raste i interesovanje građana za ovom robom, zbog čega je logično da i njena cijena krene gore", objašnjavaju uzgajivači.

Podizanjem cijena, uzgajivači, kako sami potvrđuju, pokušavaju da “poravnaju” posljedice loše prodaje tokom jeseni.

"Jednostavno je tako – kad nema potražnje i cijene su niže. I obrnuto, kad potražnja krene da raste, a to je uglavnom uoči praznika i slava, krenu da rastu i cijene prasića", poručuju uzgajivači.

Nedavno bili skoro duplo jeftiniji

Građani sa velikim neodobravanjem dočekuju poskupljenje prasića, odnosno, politiku domaćih uzgajivača da, čim se približe praznici, zacijene svoju robu.

"Jasno je da prasići poskupljuju pred praznike, ali da budu duplo i više skuplji nego jesenas, to je van svake pameti. Jer, proizvođačima se, u međuvremenu, na leđa nije natovario nikakav dodatni trošak uzgoja, pa da poskupljenjima nastoje da ga 'poravnaju'. Činjenica je da samo čekaju priliku da zarade, a to što će 'oderati' građane, manje-više. I onda se čude što im prodaja pada i što ljudi, u sve većoj mjeri, kupuju svježe meso i peku u rerni. Evo, meni je slava sveti Stevan i, pošto nemam puno gostiju, razmišljam da ove godine uradim tako", poručuje Vinko S, prenosi "Srpska info".

Podsjetimo, prije samo dva i po mjeseca, kilogram žive vage je iznosio oko 4,5 KM.