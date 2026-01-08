Stevandić: Sve što su pokušali da nam zabrane dobili su duplo

Ako Srbima pokušate nešto da zabranite, osporite ili oduzmete, umjesto toga jednog – dobićete dva. Ovo je poruka predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića svima koji srpskom narodu pokušavaju da nametnu razne zabrane ili svoju volju.

"U susret 34 godina Republike Srpske, jedna važna pouka - najbolje bi bilo da Srbima ništa ne pokušavate da oduzmete, da ukinete ili da zabranite. Kad god to pokušate, mi od jednog pravimo dvoje", kaže Stevandić u video objavi na Iksu.

Sve to je potkrijepio primjerima iz prošlosti koji dokazuju ono što govori.

"Tako su pokušali da nam ukinu našu tradicionalnu zastavu koja je starija od svih naroda i država na Balkanu i, naravno, nisu uspjeli. Mi zastavu sa grbom Nemanjića koristimo u svojim kućama, kancelarijama, u istorijskim i važnim datumima, ali pored nje sada koristimo i tradicionalnu srpsku zastavu trobojku. Ako ste pokušali da nam ukinete jednu", dobili ste dvije zastave - poručuje Stevandić, dok pokazuje na obje zastave u holu Narodne skupštine Srpske.

Slično se desilo i sa tužnim pokušajem zabrane grba Nemanjića, najsvetijeg grba u srpskoj istoriji, koji i dalje krasi kancelariju predsjednika parlamenta, ali i brojne druge.

"On je dio našeg identiteta pred kojim smo se zaklinjali mi i naši preci vijekovima unazad, grb koji je čuvao sve naše slave i koji je dio naše duše. Kao što znate, nisu uspjeli. On se nalazi u svakoj srpskoj kući i svako srpsko dijete zna šta je to grb Nemanjića. Kao odgovor na sve to, mi smo ispoštovali formu i imamo amblem Republike Srpske kao još jedan grb koji takođe ima sva obilježja naše državnosti, našu krunu, zastavu. Amblem govori da se mi svoga ne odričemo. Umjesto jednog grba, oni koji su htjeli da ga ukinu, opet su dobili dva", podsjeća Stevandić.

Ipak, najveće ludilo bio je neuspjeli pokušaj da se Srpskoj ukine datum rođenja 9. januar.

"Pokušali su da kažu da se nismo rodili tog dana, nego dana koji će neki visoki, niski ili razni srbofobi u autošovinisti da odrede. Pokušavali su toliko godina da nas ubijede da se nismo rodili 9. januara, da tog dana nisu glasali srpski poslanici. Nisu uspjeli! On se slavi u svakoj kući, narod se kiti zastavama, ali i pored toga mi smo, kao što je poznato, dobili još jedan datum koji slavimo – Sretenje, 15. februar. To je datum srpske državnosti. Ta državnost je i Sretenje i Sveti Stefan, to su istorijske činjenice i više su stvar emocija – sa naše strane pozitivnih, rodoljubivih, a sa druge strane emocija mržnje koju žele da pretvore u političku priču o zabranama. Nemojte Srbima ništa da zabranjujete", poručuje Stevandić.

Kao zaključak, Stevandić je poslao nedorečenu, ali više nego jasnu poruku onima koji sanjaju ukidanje Republike Srpske.

"Neka dobro razmisle jer mi smo narod koji zna šta je naša istorija, vjera, tradicija. Ako pokušate da ukinete Republiku Srpsku, možda umjesto jedne dobijete... znate i sami", naglašava Stevandić.