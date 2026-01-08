Pucnjava na sahrani, ima mrtvih i ranjenih

Izvor:
Najmanje dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Solt Lejk Sitiju, u američkoj državi Juti, javio je kanal "Ej-Bi-Si for".
U izvještaju se navodi da je u pucnjavi ranjeno petoro ljudi.
Prema preliminarnim informacijama, pucnjava se dogodila kasno sinoć tokom sahrane kod prostorija mormonske vjerske organizacije, prenio je TASS.
Policija još nije uhapsila osumnjičenog.
