Pucnjava na sahrani, ima mrtvih i ranjenih

SRNA

08.01.2026

08:08

Najmanje dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Solt Lejk Sitiju, u američkoj državi Juti, javio je kanal "Ej-Bi-Si for".

U izvještaju se navodi da je u pucnjavi ranjeno petoro ljudi.

Prema preliminarnim informacijama, pucnjava se dogodila kasno sinoć tokom sahrane kod prostorija mormonske vjerske organizacije, prenio je TASS.

Policija još nije uhapsila osumnjičenog.

