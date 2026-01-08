Logo
Alarm u Njemačkoj: Raste nezaposlenost

08.01.2026

08:05

Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Stopa nezaposlenosti u Njemačkoj u decembru iznosi 6.2 odsto, a broj nezaposlenih porastao je za 3.000 u odnosu na oktobar, i iznosi 2.908 miliona, pokazuju danas objavljeni podaci tamošnje Savezne agencije za rad (BA).

Na godišnjem nivou, broj nezaposlenih u Njemačkoj je porastao za 101.000 u odnosu na decembar 2024. godine, a stopa nezaposlenosti je viša za 0.2 u odnosu na decembar 2024.

Na konferenciji za štampu održanoj danas u Nirnbergu, direktorka BA Andrea Nales rekla je da tržištu rada u Njemačkoj nedostaje ekonomskog zamaha, i da očekuje da će se trend slabih rezultata nastaviti, navodi se u izvještaju njemačke Savezne agencija za rad.

Путеви, Пријечани

Društvo

Smanjite brzinu: Snijeg i poledica otežavaju saobraćaj

Njihovi podaci navode da je u decembru zabilježeno 619.000 otvorenih radnih mjesta u Njemačkoj, što je za 35.000 manje nego u istom mjesecu 2024. godine.

U izvještaju za decembar istaknuto je i to da 1.033.000 ljudi u Njemačkoj prima naknadu za nezaposlenost, što znači da ih je za 102.000 više nego godinu dana ranije.

Kao i prethodnog mjeseca, približno sedam odsto radno sposobnog stanovništva u Njemačkoj i dalje ostaje zavisno od socijalne pomoći, napominje se u izvještaju, prenosi "24Sedam".

