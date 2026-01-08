U Srpskoj rođeno 16 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, pet djevojčica i 11 dječaka, potvrđeno je u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je šest beba, u Doboju četiri, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dvije, a u Gradišci i Prijedoru po jedna.

Dvije djevojčice i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dva dječaka, u Prijedoru jedna djevojčica, a u Gradišci jedan dječak.

U porodilištima u Zvorniku, Foči, Trebinju i Nevesinju nije bilo poroda.