U Srpskoj rođeno 16 beba

Izvor:

ATV

08.01.2026

07:57

Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, pet djevojčica i 11 dječaka, potvrđeno je u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je šest beba, u Doboju četiri, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dvije, a u Gradišci i Prijedoru po jedna.

Огњен Тадић

Republika Srpska

Tadić za ATV: Političko Sarajevo ne želi Srbe na ovim prostorima

Dvije djevojčice i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po dva dječaka, u Prijedoru jedna djevojčica, a u Gradišci jedan dječak.

U porodilištima u Zvorniku, Foči, Trebinju i Nevesinju nije bilo poroda.

