Povodom Dana Republike u Banjaluci svečana akademija

U Banjaluci će danas i sutra, 9. januara prigodnim manifestacijama biti obilježen Dan Republike.

Programom obilježavanja predviđeno je da danas u 10.00 časova budu položeni vijenci na groblju Sveti Pantelija, a u 11.00 časova na Trgu palih boraca NOR-a.

U 12.00 časova biće položeni vijenci na Gradskom groblju na Pobrđu, te u 13.00 časova na Spomen-obilježju 12 beba.

U 15.00 časova predviđeno je otkrivanje Centralnog spomen-obilježja borcima 1991-1995 na Trgu srpskih junaka, u 17.00 svečana akademija u Sportskoj dvorani "Borik", te u 18.00 časova svečani prijem u sjedištu Vlade Srpske.

U petak, 9. januara, u 9.00 časova biće služena liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, a u 12.00 časova svečani defile na Trgu Krajine.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.