Logo
Large banner

Povodom Dana Republike u Banjaluci svečana akademija

Izvor:

ATV

08.01.2026

07:27

Komentari:

0
Поводом Дана Републике у Бањалуци свечана академија
Foto: Ustupljena fotografija

U Banjaluci će danas i sutra, 9. januara prigodnim manifestacijama biti obilježen Dan Republike.

Programom obilježavanja predviđeno je da danas u 10.00 časova budu položeni vijenci na groblju Sveti Pantelija, a u 11.00 časova na Trgu palih boraca NOR-a.

U 12.00 časova biće položeni vijenci na Gradskom groblju na Pobrđu, te u 13.00 časova na Spomen-obilježju 12 beba.

U 15.00 časova predviđeno je otkrivanje Centralnog spomen-obilježja borcima 1991-1995 na Trgu srpskih junaka, u 17.00 svečana akademija u Sportskoj dvorani "Borik", te u 18.00 časova svečani prijem u sjedištu Vlade Srpske.

Снијег

Svijet

Upaljen narandžasti alarm: Oluja prijeti Francuskoj

U petak, 9. januara, u 9.00 časova biće služena liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, a u 12.00 časova svečani defile na Trgu Krajine.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Podijeli:

Tagovi:

9. januar - Dan Republike Srpske

Svečana akademija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

Svijet

Upaljen narandžasti alarm: Oluja prijeti Francuskoj

2 h

0
Брачни пар Јозић пронађен мртав на Аруби

Svijet

Bračni par Jozić pronađen mrtav na Arubi

2 h

0
Сибирска зима стиже: Припремите се за екстремне хладноће

Društvo

Sibirska zima stiže: Pripremite se za ekstremne hladnoće

2 h

0
Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

Banja Luka

Obustava saobraćaja u ovim banjalučkim ulicama

2 h

0

Više iz rubrike

Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем

Republika Srpska

Dodik upriličio božićni ručak sa Rodom Blagojevićem

16 h

2
Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

Republika Srpska

Vulić: Otvoreni udar Suda BiH na srpski narod, istorija se ponavlja

18 h

0
Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Republika Srpska

Rajilić: Političko, a ne pravno djelovanje Suda BiH

18 h

0
Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Republika Srpska

Kojić: Sud BiH "snajpersko gnijezdo" iz kojeg se najbolje puca po Srbima

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

57

Potpuna finansijska nezavisnost čeka ova 4 znaka

08

46

Nestanak struje napravio probleme: Više banjalučkih naselja danas bez vode

08

42

Obustavljen saobraćaj za teretnjake na više magistralnih dionica

08

33

Stevandić: Sve što su pokušali da nam zabrane dobili su duplo

08

26

Kolika je penzija ako se prijevremeno penzionišete?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner