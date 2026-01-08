Sibirska zima stiže: Pripremite se za ekstremne hladnoće

Izvor:
Nastavlja se nestabilno vrijeme u Bosni i Hercegovini. Nakon snježnih padavina i obilne kiše, meteorolozi za danas najavljuju sibirsku zimu u nekim dijelovima zemlje.
Meteoalarm je izdao narandžasto upozorenje za područje Banjaluke, Prijedora i Bihaća zbog niske jutarnje temperature koja će padati do minus 15 stepeni Celzijusovih.
Za regiju Banjaluka prognozirana je jutarnja temperatura od minus 15 do minus osam, za regiju Prijedor od minus 14 do minus osam, a za regiju Bihać minus 10 stepeni.
Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog očekivane niske temperature vazduha za sutra i za petak, 9. januara.
Upozorenje se odnosi na Krajinu za danas, a za centralna, istočna i sjeverna područja za petak, 9. januar.
