Obustava saobraćaja u ovim banjalučkim ulicama

08.01.2026
Zbog održavanja proslave Dana Republike Srpske, u Banjaluci će danas, 8. januara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj u više ulica.
Aleja svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske, u vremenu od 14 do 20 časova;
Aleja svetog Save na dijelu od Ulice vladike Platona do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića u vremenu od sedam časova do potrebe;
Vidovdanska ulica na dijelu od Ulice Milana Tepić do Ulice Vuka Karadžić, u vremenu od sedam do potrebe;
Ulica Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje svetog Save, u vremenu sedam časova do potrebe;
Ulica Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenu od sedam časova do potrebe;
Ulica Milana Tepića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenu od sedam časova do potrebe;
Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika, u vremenu od sedam časova do potrebe;
Kninska ulica, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do Ulice Milana Tepić, u vremenu od sedam časova do potrebe;
Ulica Vuka Karadžić, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, do Vidovdanske ulice, u vremenu od sedam časova do potrebe.
