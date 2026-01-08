Obustava saobraćaja u ovim banjalučkim ulicama

Zbog održavanja proslave Dana Republike Srpske, u Banjaluci će danas, 8. januara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj u više ulica.

Plan obustave za 8. januar

Aleja svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske, u vremenu od 14 do 20 časova;

Aleja svetog Save na dijelu od Ulice vladike Platona do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića u vremenu od sedam časova do potrebe;

Vidovdanska ulica na dijelu od Ulice Milana Tepić do Ulice Vuka Karadžić, u vremenu od sedam do potrebe;

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje svetog Save, u vremenu sedam časova do potrebe;

Ulica Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenu od sedam časova do potrebe;

Ulica Milana Tepića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenu od sedam časova do potrebe;

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika, u vremenu od sedam časova do potrebe;

Kninska ulica, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do Ulice Milana Tepić, u vremenu od sedam časova do potrebe;

Ulica Vuka Karadžić, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, do Vidovdanske ulice, u vremenu od sedam časova do potrebe.