Zbunjujuće poruke na parking aparatima u Banjaluci

Izvor:

ATV

07.01.2026

09:49

Збуњујуће поруке на паркинг апаратима у Бањалуци
Foto: ATV

Od 1. januara u Banjaluci ne treba da plaćate parking. Ali, građane i posjetioce na terenu dočekuje zbunjujuća slika.

Na brojnim automatima za plaćanje parkinga stoji poruke da automat nije u funkciji i da parking možete da platite putem SMS. A ne morate.

uvidjaj policija rs

Hronika

Oglasila se policija o tragediji kod Zvornika

Podsjećamo, naplata parkinga je obustavljena jer je prestala da važi Odluka Skupštine grada o naplati, a nova još nije donesena. Razlog je jer nije formirano preduzeće koje bi bilo zakonski nadležno za naplatu, kako je to naložio Ustavni sud Republike Srpske.

"To preduzeće ne može da se formira bez odluke gradonačelnika. Mi smo za to da razgovaramo sa gradonačelnikom i to ćemo učiniti, ali prije toga treba da sprovedemo odluku Ustavnog suda u vezi s tim", rekao je ranije odbornik Dragan Lukač.

676af6a820955 Снијег

Gradovi i opštine

Traže radnike za čišćenje snijega - plata 1.050 KM

Parking je od 1. septembra do kraja godine naplaćivan prema Odluci Skupštine grada Banjaluka.

U oktobru 2024. godine Ustavni sud Republike Srpske ustanovio je da Grad Banjaluka, kao i neke druge opštine i gradovi u Srpskoj, parkiranje naplaćuje na nezakonit način. Ustavni sud RS je ustanovio da lokalna uprava ne može parking naplaćivati neposredno, nego da to može raditi samo posebno komunalno preduzeće, bilo ono javno ili privatno.

Poruke na automatima mogu dovesti u zabludu, posebno one koji nisu upoznati sa aktuelnom situacijom, ali i turiste koji se oslanjaju na informacije na terenu. Upravo oni bi mogli “nasjesti” i poslati SMS, iako parking trenutno ne treba plaćati, piše Srpskainfo.

