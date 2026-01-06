Logo
Episkop marčanski Sava: Svojim rođenjem Hristos izmiruje čovjeka sa Bogom

SRNA

06.01.2026

18:39

Foto: Srna

Svojim rođenjem u vitlejemskoj pećini Hristos donosi mir i svjetlost i izmiruje čovjeka sa Bogom, rekao je poslije večernjeg bogosluženja u Banjaluci episkop marčanski Sava, vikarni episkop mitropolita Banjalučkog.

Badnje veče u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci

"Zbog našeg odvajanja od Boga bilo je potrebno da Bog siđe sa nebesa na zemlju i postane jedan od nas i svojim dolaskom obnovi lik Božiji u nama", istakao je episkop Sava nakon što je sa sveštenstvom služio večernje u Hramu Hrista Spasitelja i osveštao badnjake.

On je naglasio da se ovim ovim molitvenim sabranjem ulazi se u blagoslovenu noć rođenja Hristovog.

Proslavljajući današnji praznik, kako je rekao, kaže se da se Hristos rađa da bi obnovio u čovjeku onaj raniji pali obraz, odnosno lik Božiji po kome je čovjek stvoren.

"Rođen je u pećini da bi u nju bio položen na Veliki petak, a potom izašao i pobijedio smrt na Vaskrs. Svojim rođenjem u skromnoj vitlejemskoj pećini donosi mir i svjetlost i prvo izmiruje čovjeka sa Bogom", rekao je episkop Sava.

Pozvao je okupljene da se mole da mir Hristov i svjetlost njegova obasjala cijelu vaseljenu, da mir bude naša veza sa Bogom i bližnjima, da naša država i naše porodice žive u miru.

kosovo kosovska mitrovica policija tanjug

Srbija

Albancima smeta i transparent "Mir božiji, Hristos se rodi"

"Molimo se za mir koji je tako potreban cijelom svijetu", rekao je vladika.

Večernjem bogosluženju prisustvovao je veliki broj vjernika, a među njima i lider SNSD-a Milorad Dodik, Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i bivši guverner, Džozef Šmit, američki advokat i bivši generalni inspektor Ministarstva odbrane SAD i Srbin iz Amerike Ranko Ristić.

Nakon bogosluženja u Hramu Hrista Spasitelja, naložen je badnjak u porti Hrama Svete Trojice.

