Episkop marčanski Sava: Svojim rođenjem Hristos izmiruje čovjeka sa Bogom

06.01.2026
18:39
Svojim rođenjem u vitlejemskoj pećini Hristos donosi mir i svjetlost i izmiruje čovjeka sa Bogom, rekao je poslije večernjeg bogosluženja u Banjaluci episkop marčanski Sava, vikarni episkop mitropolita Banjalučkog.
"Zbog našeg odvajanja od Boga bilo je potrebno da Bog siđe sa nebesa na zemlju i postane jedan od nas i svojim dolaskom obnovi lik Božiji u nama", istakao je episkop Sava nakon što je sa sveštenstvom služio večernje u Hramu Hrista Spasitelja i osveštao badnjake.
On je naglasio da se ovim ovim molitvenim sabranjem ulazi se u blagoslovenu noć rođenja Hristovog.
Proslavljajući današnji praznik, kako je rekao, kaže se da se Hristos rađa da bi obnovio u čovjeku onaj raniji pali obraz, odnosno lik Božiji po kome je čovjek stvoren.
"Rođen je u pećini da bi u nju bio položen na Veliki petak, a potom izašao i pobijedio smrt na Vaskrs. Svojim rođenjem u skromnoj vitlejemskoj pećini donosi mir i svjetlost i prvo izmiruje čovjeka sa Bogom", rekao je episkop Sava.
Pozvao je okupljene da se mole da mir Hristov i svjetlost njegova obasjala cijelu vaseljenu, da mir bude naša veza sa Bogom i bližnjima, da naša država i naše porodice žive u miru.
"Molimo se za mir koji je tako potreban cijelom svijetu", rekao je vladika.
Večernjem bogosluženju prisustvovao je veliki broj vjernika, a među njima i lider SNSD-a Milorad Dodik, Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i bivši guverner, Džozef Šmit, američki advokat i bivši generalni inspektor Ministarstva odbrane SAD i Srbin iz Amerike Ranko Ristić.
Nakon bogosluženja u Hramu Hrista Spasitelja, naložen je badnjak u porti Hrama Svete Trojice.
