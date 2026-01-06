Defile kamiona s Badnjakom u Banjaluci: Najmlađi dobili paketiće

Izvor:
ATV
06.01.2026
11:18

Više desetina vozača okupilo se sa svojim kamionima u Banjaluci povodom defilea za Badnji dan.
Okićeni badnjacima i zastavama Republike Srpske sirenama su pozdravili brojne građane na ulicama koji su došli da ih vide.
Sa vozačima je bio i Djed Mraz koji je najmlađe obradovao paketićima.
Tradicionalna vožnja kamiona kroz Banjaluku za Badnji dan već godinama predstavlja prepoznatljiv običaj kojim se najavljuje Božić, jedan od najvažnijih pravoslavnih praznika.
