Defile kamiona s Badnjakom u Banjaluci: Najmlađi dobili paketiće

Izvor:

ATV

06.01.2026

11:18

Foto: ATV

Više desetina vozača okupilo se sa svojim kamionima u Banjaluci povodom defilea za Badnji dan.

Okićeni badnjacima i zastavama Republike Srpske sirenama su pozdravili brojne građane na ulicama koji su došli da ih vide.

Sa vozačima je bio i Djed Mraz koji je najmlađe obradovao paketićima.

Tradicionalna vožnja kamiona kroz Banjaluku za Badnji dan već godinama predstavlja prepoznatljiv običaj kojim se najavljuje Božić, jedan od najvažnijih pravoslavnih praznika.

Tagovi:

Badnji dan

defile

