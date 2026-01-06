Veliko srce banjalučke porodice: Obezbijedili pečenice za 15 porodica

Baš pred Božić, dok se u mnogim domovima uveliko sprema i raduje, a miris badnjaka i praznične trpeze polako ispunjavaju kuće, u banjalučkom naselju Paprikovac i ove godine dešava se tiha, ali snažna priča o dobroti.

To nije priča o velikim riječima, već o djelima. O porodici Cvijetić i njihovoj pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Bojan, Zorica, Marko i Katarina i ove godine su odlučili da Božić ne bude samo praznik za njihov dom. Ove godine pomažu 15 porodica iz parohije Paprikovac. Njihova želja je jednostavna, ali duboka. Da božićna trpeza bude puna svima, a srca još punija, jer niko ne treba da se osjeća sam i zaboravljen.

Petnaestogodišnji Marko Cvijetić, inače kum crkve Svetog Georgija u banjalučkom naselju Paprikovac, uprkos mladosti, preuzeo je veliku odgovornost. Sa posebnom zrelošću govori o pomoći koju njegova porodica pruža zajedno sa sveštenikom Slobodanom Marinom.

"Poklanjamo pečenice i pakete ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Obilazimo porodice i donosimo im ono što im je najneophodnije. Ove godine to je 15 pečenica i paketa", kaže Marko.

Paketi su prepuni osnovnih životnih namirnica. Tu su ulje, brašno, tjestenina, suhomesnati proizvodi, keks, ali i higijenske potrepštine.

Tu su i vreće krompira, kao i paketići za djecu, jer Božić bez dječijeg osmijeha nije potpuni Božić.

Katarina (21) ističe da je ideja o pomaganju drugima potekla još iz njihovog djetinjstva.

"To je bila tatina ideja. Odmalena nas je učio empatiji, da pomažemo drugima i da budemo dobri ljudi. Već šest godina ova tradicija traje i nadamo se da ćemo je brat i ja jednog dana prenijeti i na svoju djecu", govori ona, prenosi "Srpska info".

Fokus pomoći je, kako kažu, njihova parohija.

"Ne možemo svima pomoći, ali možemo u svom komšiluku. Otac Slobodan najbolje zna kome je pomoć najpotrebnija", dodaje Katarina.

Pomoć je isključivo porodična odluka, kratko dodaje Bojan Cvijetić, vlasnik kompanije "Milko“.

"Najvažnije mi je da djecu naučimo empatiji. Da shvate koliko je važno pomoći i koliko malo nekome može značiti sve. Kao porodica pomažemo koliko možemo, da nekoga usrećimo, naročito pred Božić", kratko poručuje.

Na Badnji dan, nakon svete liturgije, Marko i Katarina će zajedno sa sveštenikom obilaziti porodice od kuće do kuće. Otac Slobodan Marin ističe koliko ovakvi trenuci znače ljudima koji žive skromno.

"Plan je da obiđemo naše parohijane kojima je pomoć najpotrebnija i da im odnesemo pečenice, pakete sa hranom i higijenom, krompir i paketiće za djecu. Da i oni imaju radostan Božić. Da, kada mi sjednemo za svoju božićnu trpezu, budemo radosni u srcu jer smo obradovali nekoga", ističe on.

Prema njegovim riječima, susret sa ljudima kojima nose pomoć uvijek je posebno emotivna.

"Kada izađemo iz vozila i počnemo iznositi poklone, ljudima suze krenu na oči. Oni nama nude šta god imaju, priglavke ili nešto što su sami napravili. Vidite onda koliko im znači što nisu zaboravljeni", priča otac Slobodan.

Među porodicama kojima pomažu ima ljudi svih generacija. I starih i mladih i djece. Mnogi često zanemareni od sistema, ali ne i od svoje crkve i komšija.

"Naša je dužnost i obaveza da brinemo o njima. Jer znamo koliko teško žive", dodaje sveštenik.

Na svom primjeru porodica Cvijetić podsjeća na pravu suštinu Božića, na ljubav, zajedništvo i brigu za bližnjeg. Jer Božić nije samo datum u kalendaru, već trenutak kada se dobrota dijeli, a nada vraća u domove onih kojima je najpotrebnija.