ATV saznaje: Kod Banjaluke pronađen auto nestalog Cvijana Simića

Ognjen Matavulj

05.01.2026

20:51

0
нестао Цвијан Симић
Foto: Facebook

Na području Bočca policija je pronašla automobil ”opel astra” nestalog Cvijana Simića (27) iz Italije, a za mladićem se i dalje traga.

Kako saznaje ATV parkirani automobil pronašli su policijski službenici PU Mrkonjić Grad, koji su izvršili uviđaj.

Nedaleko od vozila zatečen je ključ od automobila, dok su unutrašnjosti pronađene i određene privatne stvari.

”Mladićev mobilni telefon zatečen je u automobilu, kao i cigarete i druge stvari. Oko vozila je napadao snijeg, ali nije bilo nikakvih sumnjivih tragova. Na licu mjesta izvršen je uviđaj i za mladićem se i dalje traga”, kaže dobro upućeni izvor ATV-a.

Podsjetimo, Cvijan Simić nestao je 2. januara kada se, oko 12.30 časova, udaljio iz hotela u kojem je odsjeo u Banjaluci. Njegov automobil ”opel astra” snimljen je na području Surjana kod Mrkonjić Grada, što je i usmjerilo dalju potragu. Mladićeva porodica je preko društvenih mreža apelovala na građane Banjaluke i Mrkonjića da pomognu da Cvijan bude što prije pronađen.

O svemu se oglasila i PU Banjaluka, navodeći da je nestanak prijavljen 4. januara.

”Nestali ima 28 godina, visok je oko 178 centimetara, težak oko 80 kilograma. Ima smeđu kose, oči plave boje, normalan oblik nos i ušiju. Policijska uprava Banjaluka moli građane, ukoliko primjete nestalo lice ili dođu do bilo kakvih saznanja o istom, da to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju na besplatni broj telefona 122”, saopštila je PU Banjaluka.

Cvijan Simić

Nestanak

potraga

Banjaluka

