Logo
Large banner

Izrael napao: Odjekivale eksplozije, razoreni objekti

Izvor:

SRNA

05.01.2026

20:25

Komentari:

0
Израел напао: Одјекивале експлозије, разорени објекти

Izraelska vojska napala je na južni i istočni Liban, javili su libanski državni mediji.

Izraelska vojska je saopštila da je "počela da napada terorističke mete Hezbolaha i Hamasa u Libanu".

Libanska Nacionalna novinska agencija izvijestila je o napadima na četiri sela.

Agencija navodi da je u selu Al Manar, na istoku Libana, "potpuno uništena jedna kuća i nanesena je ozbiljna šteta na okolnim kućama, automobilima i komercijalnim objektima".

Fotograf agencije AFP Kfar Hati vidio je desetine porodica dok bježe iz sela nakon što je izdato upozorenje, dok su iznad područja letjeli dronovi.

Izral je upozorio da će gađati mete Hezbolaha i Hamasa u četiri sela, i to je bilo prvo upozorenje koje je objavila izraelska vojska ove godine.

Podijeli:

Tagovi:

Izrael

Liban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Невјероватна запљена на граници: Покушао пренијети 702.000 евра

Region

Nevjerovatna zapljena na granici: Pokušao prenijeti 702.000 evra

3 h

0
Милица Аврамов

Društvo

Upoznajte Milicu Avramov - majku, preduzetnicu, humanitarku

3 h

0
Малишани из српских општина у ФБиХ добили пакетиће

Društvo

Uprkos teškom životu, Srbima u FBiH malo nedostaje za osmijeh - VIDEO

3 h

1
Трделник, чешки специјалитет

Banja Luka

Mladi Banjalučani u Srpsku donijeli Trdelnik - očaravajući specijalitet

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција у Каракасу

Svijet

Zaposleni pod vojnim režimom: Objavljena mobilizacija u Venecueli

4 h

0
Николаса Мадура спроводе у притвор

Svijet

Konačno se oglasio sin Nikolasa Madura: Nećete vidjeti

4 h

0
Мадуро се изјаснио: Нисам крив

Svijet

Maduro se izjasnio: Nisam kriv

4 h

1
Брза Храна

Svijet

U ovoj zemlji se od danas zabranjuje reklamiranje brze hrane: Žele da suzbiju gojaznost kod djece

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Američko Ministarstvo traži oduzimanje državljanstva Miljkoviću

23

00

Svi koriste riječ burazer, a niko ne zna kako je nastala

22

57

Ove porodilje imaju pravo na podršku od 1.000 KM za novorođenčad

22

57

Poznati meteorolog iznio razočaravajuću prognozu

22

55

Posao za stotine radnike: Stranci ulažu u opštinu u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner