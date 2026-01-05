Izrael napao: Odjekivale eksplozije, razoreni objekti

Izraelska vojska napala je na južni i istočni Liban, javili su libanski državni mediji.

Izraelska vojska je saopštila da je "počela da napada terorističke mete Hezbolaha i Hamasa u Libanu".

Libanska Nacionalna novinska agencija izvijestila je o napadima na četiri sela.

Agencija navodi da je u selu Al Manar, na istoku Libana, "potpuno uništena jedna kuća i nanesena je ozbiljna šteta na okolnim kućama, automobilima i komercijalnim objektima".

Fotograf agencije AFP Kfar Hati vidio je desetine porodica dok bježe iz sela nakon što je izdato upozorenje, dok su iznad područja letjeli dronovi.

Izral je upozorio da će gađati mete Hezbolaha i Hamasa u četiri sela, i to je bilo prvo upozorenje koje je objavila izraelska vojska ove godine.