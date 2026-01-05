Logo
Uprkos teškom životu, Srbima u FBiH malo nedostaje za osmijeh - VIDEO

Izvor:

ATV

05.01.2026

20:15

Komentari:

1
Малишани из српских општина у ФБиХ добили пакетиће
Foto: ATV

Snijeg, zavejani putevi i hladnoća nije spriječila djeda mraza da stigne do Glamoča, Grahova, Drvara i Bosanskog Petrovca.

U srpske opštine u Federaciji stigao je zahvaljujući akciji aktiva žena SNSD-a uz podršku organizacionog i generalnog sekretara SNSD-a Igora Dodika i Srđana Amidžića.

Mališani nisu skrivali osmijeh ni sreću, a zašto bi kada su dobili paketiće, koji pojedini nisu mogli ni ponijeti od težine.

Radoznalo su odmah otvorili i pogledali šta ih očekuje-a onda oduševljenje. Oduševljen je ovim gestom i načelnik Glamoča Nebojša Radivojša.

Radosti nije manjkalo, a ni paketića. Pripremljeno je njih 550.

A u Grahovu kao i u Glamoču, graja, sreća radost i osmijeh.

A onda je uslijedio Drvar. Mališani su sa nestrpljenjem dočekali Djeda Mraza. Brže bolje sjeli su u krilo, poručili mu da su bili dobri i sa osmijehom uzeli svoje poklone.

Načelnik opštine Drvar Dušica Runić bila je jednako srećna kao i najmlađi i poručila da je ovo potvrda da Srbi nisu zaboravljeni u Federaciji.

Sa Djeda Mrazom bila je i ekipa ATV-a koja je provjerila kako žive Srbi u tamošnjim krajevima.

Nakon 12 godina u Banjaluci, bračni par Novković odlučio je da se vrati na svoje ognjište u Bosanski Petrovac. Kažu nigdje nije ljepše kao kod kuće, ali pričaju da je izazovno živjeti svakoj srpskoj porodici u Federaciji.

Priču pogledajte u video prilogu:

