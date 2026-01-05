Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

Povećanje premije za mlijeko i povrat sredstava za premije, ključni su zahtjevi jednog dijela mljekara koji su mirnom vožnjom iskazali nezadovoljstvo. Navode da je premija u Republici Srpskoj niža nego u regionu.

“Oni su uzeli prosjek iz novembra mjeseca, 11 % meni je umanjilo. Krajem novembra meni se otelilo sedam krava, za sedam dana ja sam se momentalno popeo na 450 litara mlijeka, a oni odvoze 220", kaže Bojan Bašić, proizvođač mlijeka.

"Ne može biti tolika razlika u cijeni, da se tako uvoz pusti eto onako samo da nikakvih kontrola nema to jednostavno zdravom razumu ne može biti normalno", poručuje Danijel Lazić, proizvođač mlijeka.

Proteklih pet mjeseci upućeno je više dopisa nadležnim institucijama sa prijedlozima mjera za unapređenje sektora.

“Od proizvođača u Republici Srpskoj javljeno je od 01.01. da se više neće otkupljivati mlijeko 10% svih količina. E sada, nekoga je zadesilo da te količine budu 10% ali mi imamo ovdje kolege Kojima povećala se proizvodnja na godišnjem nivou, odabran je novembar mjesec a procjenu tih 10% za smanjenje, kod njih se krave potelile, samo trećinu mlijeka voze od njih 2/3 se baca", rekao je Dragan Baltić, član Upravnog odbora Udruženja mljekara Republike Srpske.

Mora se naći rješenje za poljoprivrednike, poruka je iz resornog ministarstva. U stalnom su kontaktu sa predstavnicima udruženja mljekara i proizvođačima. Govoreći o zahtjevima za većim agrarnim budžetom, ministarka poljoprivrede poručuje da je ovogodišnji budžet ostao na nivou od veoma respektabilnih 180 miliona KM, ali da bi on, uz projekte koji su dogovoreni sa Svjetskom bankom, mogao porasti i 240 miliona KM.

Samo ove godine po osnovu premije za mlijeko isplaćeno je oko 32 miliona KM. Ovaj sektor je, poručuje Kuzmić, najstabilniji i sa redovnim mjesečnim isplatama premija. Apeluju na stanovništvo da kupuju domaće, da i na taj način svi daju mali doprinos u rješavanju trenutnih tržišnih viškova koji opterećuju i "Mlijekoprodukt" i naše farmere.