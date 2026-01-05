Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

Izvor:
Glumica, pjevačica i voditeljka te jedna od najpoznatijih loto djevojaka Suzana Mančić gostovala je u podkastu “Sada i ovdje” u kojem je progovorila o teškoj situaciji koja ju je zadesila u životu.
Suzana se prisjetila trenutka kada joj je neko zapalio automobil.
“To je tačno, neko mi je zapalio automobil. Bili su vatrogasci, kažu neispravna instalacija, a nov auto. To je zapalio netko ko mi se vjerovatno hoće osvetiti. Nisam bila u autu, ali sam čula pucnje. U to vrijeme se dosta pucalo, bilo je dosta oružja na ulicama. To su bile zapravo moje gume koje su eksplodirale”, započela je Mančić.
“Komšija mi je lupao na vrata i vikao: 'Suzana gori vam auto'. Mogla se zapaliti i zgrada jer je auto bio ispod bora jednog. Srećom, brza reakcija vatrogasaca i hitna pomoć koja mi je dala nešto za smirenje, ali mi nije bilo ugodno. Jer neko zna gdje živim, kao i gdje mi djeca idu u školu”, dodala je.
Podsjetimo, Suzana slovi kao jedna od najpoznatijih Loto djevojaka.
Osim prema voditeljstvu, Mančić je oduvijek imala veliku strast prema muzici i žao joj je što se nije više posvetila tom dijelu svoje karijere.
Iako je uvijek voljela pjevati i snimati, život ju je odveo u voditeljsku karijeru, koja je bila jednako uspješna, ali je njen muzički san ostao neispunjen.
@hypetv.rs SADA I OVDE | Ko stoji iza zapaljenog automobila voditeljke i jedne od najpoznatijih „loto“ dama? Sve male tajne Suzane Mančić saznaćete u najnovijem izdanju PodCast-a "Sada i ovde“ samo na #hypetv ♬ original sound - hypetv.rs
