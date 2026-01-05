Ovo su najobrazovaniji pjevači na estradi: Neki od njih bili su i profesori

Izvor:
Telegraf
05.01.2026
16:33

Mnoge poznate ličnosti zapostavili su svoje obrazovanje zbog karijere, pa su neki od njih ostali samo na osnovnoj školi, ali postoje i oni koje slava nije omela da završe jedan, dva, a neki čak i tri fakluteta.
Rijetki su takvi, ali nekolicina ljudi sa estrade završilo je i muzičku akademiju, a među njima su mlada pjevačica Tea Bilanović, Viki Miljković, Željko Joksimović.
Naime, Tea Bilanović je od malih nogu izražavala ljubav prema muzici, ali i talenat, zbog čega je ispunila i svoju najveću želju.
Iako je veoma mlada, u tinejdžerskim danima počela da nastupa, Tei je uvijek na prvom mjestu bila škola.
Ona je prije nekoliko godina završila Muzičku akademiju u Banjaluci.
Violončelo joj je bio glavni izbor, ali završila i solo pjevanje, klavir, kao i kontrabas kao sporedni predmeti...
Ona je prvo u Nišu završila srednju muzičku školu, a zatim i muzičku akademiju u Prištini.
Jelena Kostov 2014. godine postala je profesor, i nije krila radost tim povodom.
Završila je srednju muzičku školu "Stevan Hristić" u Kruševcu, smjer solo pjevanje.
Apsolvent je na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri orijentalistike, smjer arapski jezik i književnost. Poznavalac je španskog, portugalskog i italijanskog jezika, a posjeduje dva sertifikata Britanskog konzulata za poznavanje engleskog jezika.
Bila je član crkvenog hora "Knez Lazar", član etno sastava "Bele vile"...
Nikolija je muzički obrazovana, a pored muzičkog zvaršila je i Fakiltet za biznis i planiranje u Atini.
Muzičkom akedemijom mogu da se pohvale mnoge poznate ličnosti, a među njima su i ostali Sanja Vučić, Aleksandar Sofronijević, Zorana Pavić, Bilja Krstić, Aleksandra Radović, Leontina Vukomanović, Ivana Jordan.
