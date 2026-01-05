Ovo su najobrazovaniji pjevači na estradi: Neki od njih bili su i profesori

Mnoge poznate ličnosti zapostavili su svoje obrazovanje zbog karijere, pa su neki od njih ostali samo na osnovnoj školi, ali postoje i oni koje slava nije omela da završe jedan, dva, a neki čak i tri fakluteta.

Rijetki su takvi, ali nekolicina ljudi sa estrade završilo je i muzičku akademiju, a među njima su mlada pjevačica Tea Bilanović, Viki Miljković, Željko Joksimović.

Auto-moto Šta uraditi ako auto prokliza?

Naime, Tea Bilanović je od malih nogu izražavala ljubav prema muzici, ali i talenat, zbog čega je ispunila i svoju najveću želju.

Iako je veoma mlada, u tinejdžerskim danima počela da nastupa, Tei je uvijek na prvom mjestu bila škola.

Ona je prije nekoliko godina završila Muzičku akademiju u Banjaluci.

Violončelo joj je bio glavni izbor, ali završila i solo pjevanje, klavir, kao i kontrabas kao sporedni predmeti...

Zdravlje Provjereni trikovi da izbjegnete gojenje tokom prazničnih dana

Viki Miljković ponosno ističe diplomu

Ona je prvo u Nišu završila srednju muzičku školu, a zatim i muzičku akademiju u Prištini.

Jelena Kostov profesorka

Jelena Kostov 2014. godine postala je profesor, i nije krila radost tim povodom.

Sanja Vučić je solo pevačica

Završila je srednju muzičku školu "Stevan Hristić" u Kruševcu, smjer solo pjevanje.

Savjeti Badnjak nikako ne unosite u kuću preko dana: Evo gdje treba da stoji do Badnje večeri

Apsolvent je na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri orijentalistike, smjer arapski jezik i književnost. Poznavalac je španskog, portugalskog i italijanskog jezika, a posjeduje dva sertifikata Britanskog konzulata za poznavanje engleskog jezika.

Bila je član crkvenog hora "Knez Lazar", član etno sastava "Bele vile"...

Nikolija Jovanović

Nikolija je muzički obrazovana, a pored muzičkog zvaršila je i Fakiltet za biznis i planiranje u Atini.

Ekonomija Olvi Grup završila akviziciju Banjalučke pivare

Muzičkom akedemijom mogu da se pohvale mnoge poznate ličnosti, a među njima su i ostali Sanja Vučić, Aleksandar Sofronijević, Zorana Pavić, Bilja Krstić, Aleksandra Radović, Leontina Vukomanović, Ivana Jordan.