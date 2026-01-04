Logo
Saša Matić se stidi jedne od najpopularnijih pjesama: To je strašno

Agencije

04.01.2026

20:19

Саша Матић се стиди једне од најпопуларнијих пјесама: То је страшно

Srpski pjevač Saša Matić može se pohvaliti velikim brojem dueta od kojih je gotovo svaki pronašao put do srca publike, međutim priznaje da u jedan nije vjerovao.

Iako je duet sa Radom Manojlović postao hit, Saša tvrdi da nije bio oduševljen tekstom.

policija rs

Hronika

Sudar grtalice i dva auta kod Gradiške

Numera "Mešaj mala“ danas broji milionske preglede i sluša se sa istim žarom kao i kada je izašla, a pjevač kaže kako ga je bilo sramota da pjeva takav tekst, prenosi Grand.

"Ljudi moji kada krene ta pesma na koncertima, taj početak: 'Opet sama izlaziš', ja sam to toliko nerado pjevao zbog teksta, baš mi nešto taj izraz 'Mešaj mala', ne znam. Obraćam se ženskoj osobi, kao dami sa 'Mešaj mala'", priča Matić.

Николас Мадуро

Svijet

Ko je Silija, Madurova supruga i zašto je zovu ''prva borkinja''

Prisjetio se i razgovora sa Marinom Tucaković koja je radila pjesmu koju je on jedva pristao da snimi.

"Rekao sam tad i Marini: 'Nemoj ja koji sam snimao 'Kralja izgubljenih stvari', koji sam snimao 'Kad ljubav zakasni' da pjevam ja to, ona mi je rekla: 'Pa neka miješa, mlada je': Dan, danas, ljudi moji, to je strašno kako ljudi reaguju na tu pjesmu. Reaguju na sve, ali to je ludilo", ispričao je jednom u emisiji "Zvezde Granda Specijal“.

Saša Matić

Rada Manojlović

