U Bokserskom klubu Slavija ostvarili sve zacrtane ciljeve u prošloj godini

04.01.2026
U Bokserskom klubu Slavija ostvarili su sve zacrtane ciljeve u prošloj godini. U klupsku riznicu stigli su novi trofeji, a banjalučkoj ekipi nije bilo premca u Republici Srpskoj i BiH. U ringu su, kažu uglas, pokazali sav svoj kvalitet i rezultat nije izostao.
Stručni štab Slavije, koji predvode Vladan Kljajić i Slobodan Jekić zadovoljan je rezultatima svih boksera i bokserki koji su marljivo radili tokom čitave godine. Banjalučka ekipa nastupila je i na brojim turnirima širom regiona, a svaki meč poslužio je kao lekcija neophodna za dalji napredak.
Rukovodstvo kluba potrudilo se da obezbijedi sve što je neophodno za nesmetan rad, a u Slaviji se diče i uspješnom organizacijom kampa “Tomislav Tomo Palankin” koji je u Banjaluci okupio boksere iz čitave Republike Srpske. U novoj godini želja svih je da klub nastavi sa uspjesima na svim poljima.
Naučeni su u Slaviji da put do uspjeha vodi samo kroz marljiv i predan rad, a tim receptom vodiće se i dalje. Cilj je, kažu, da se i dogodine u ovo vrijeme, hvale novim trofejima i velikim pobjedama.
