Logo
Large banner

Oglasio se Entoni Džošua prvi put nakon teške nesreće

04.01.2026

13:56

Komentari:

0
Огласио се Ентони Џошуа први пут након тешке несреће
Foto: Tanjug/AP/Lynne Sladky

Bivši bokserski prvak svijeta u teškoj kategoriji Entoni Džošua prvi se put oglasio u javnosti nakon teške saobraćajne nesreće u Nigeriji u kojoj je lakše povrijeđen.

Tada su poginuli dvojica njegovih bliskih prijatelja, Sina Gami Sina i Latif (Kevin Ajodele), poznatiji kao Lac.

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji otpušten je iz bolnice, a sada se vratio u Veliku Britaniju.

Džošua se vratio iz Nigerije kako bi prisustvovao komemoracijama za svoje prijatelje, koje se održavaju ove ned‌jelje u Londonu.

Na svom Instagram profilu objavio je fotografije na kojima je okružen ožalošćenim članovima porodice, uz poruku: "Čuvar moje braće."

Podijeli:

Tagovi:

Entoni Džošua

bokser

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Почиње ватерполо спектакл: Свјетске велесиле у Требињу на припремном турниру

Ostali sportovi

Počinje vaterpolo spektakl: Svjetske velesile u Trebinju na pripremnom turniru

1 d

0
Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Ostali sportovi

Rusi neće predstavljati svoju zemlju na zimskim Olimpijskim igrama

2 d

0
Џошуа пуштен из болнице на кућно лијечење

Ostali sportovi

Džošua pušten iz bolnice na kućno liječenje

2 d

0
Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

Ostali sportovi

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

17

45

Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner