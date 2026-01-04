Oglasio se Entoni Džošua prvi put nakon teške nesreće

Bivši bokserski prvak svijeta u teškoj kategoriji Entoni Džošua prvi se put oglasio u javnosti nakon teške saobraćajne nesreće u Nigeriji u kojoj je lakše povrijeđen.

Tada su poginuli dvojica njegovih bliskih prijatelja, Sina Gami Sina i Latif (Kevin Ajodele), poznatiji kao Lac.

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji otpušten je iz bolnice, a sada se vratio u Veliku Britaniju.

Džošua se vratio iz Nigerije kako bi prisustvovao komemoracijama za svoje prijatelje, koje se održavaju ove ned‌jelje u Londonu.

Na svom Instagram profilu objavio je fotografije na kojima je okružen ožalošćenim članovima porodice, uz poruku: "Čuvar moje braće."