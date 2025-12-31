Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

Jedan od najpopularnijih boraca na svijetu Entoni Džošua možda više nikada neće moći ući u ring nakon stravične saobraćajne nesreće koju je doživio, tvrdi najpopularniji bokserski promoter Frenk Voren.

Voren, koji je dugo u svijetu boksa kao promoter Tajson Furij, tvrdi da bi Džošua mogao završiti svoju bogatu karijeru nakon nesreće koju je doživio i u kojoj je za dlaku izbjegao smrt.

Nesreća u nigerijskom gradu Makunu odnijela je živote dvojice njegovih prijatelja i saradnika s treninga Sina Gamija i Latifa Ajodela. Džošua je spasilo samo to što je sjedio nekoliko centimetara više na lijevoj strani u odnosu na druge saputnike iz vozila.

– Ovo je užasan period za sve uključene i nadam se da je Džošua fizički dobro izašao iz ovoga. Međutim, mentalno stanje je drugo pitanje. Ne znam hoće li ikada imati apetita i snage da se ponovo bori i da li će se uopće ponovo boriti. To će nam vrijeme pokazati – rekao je Voren za ITV njuz.

Džošua je upravo trebao upriličiti borbu protiv Furija u jesen 2026. godine, ali je sada sve pod velikim znakom pitanja. Nesreća u kojoj je ostao bez dvojice velikih prijatelja je nešto što bi moglo ostaviti veliki trag na njegovom mentalnom stanju i želji da se ponovo bori.

Nigerijska policija potvrdila je da je uzrok saobraćajne nesreće bio pucanje gume.

Legendarni bokser, 36, jedva je izbjegao smrt u poned‌jeljak kada je SUV Lexus u kojem se nalazio udario u zaustavljeni kamion na opasnoj cesti Lagos–Ibadan.

Komandir Nigerijske policije za saobraćaj i kontrolu, izjavio je da je preliminarna istraga pokazala da je Leksus izgubio kontrolu nakon što je došlo do pucanja gume uslijed prevelike brzine, piše Kliks.

Policija vjeruje da je SUV, kojim je upravljao lokalni vozač, izgubio kontrolu tokom pokušaja preticanja.