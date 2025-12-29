Logo
Large banner

Velika tuga za Entonija Džošuu: Poznat identitet nastradalih osoba

29.12.2025

21:34

Komentari:

0
Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа
Foto: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Bivši prvak svijeta teške kategorije Entoni Džošua doživio je stravičnu nesreću u Nigeriji i samo pukom srećom je izbjegao smrt.

Međutim, ovaj dan slavni bokser nikad neće zaboraviti. Izgubio je dvojicu prijatelja i najbližih saradnika.

Potvrđeno je da su u nesreći stradali njegovi najbliži prijatelji Sina Gami i Latif (Kevin Ajodele), poznatiji kao Lac.

Ентони Џошуа

Ostali sportovi

Prve slike jezive nesreće u kojoj je povrijeđen Entoni Džošua

Obojica su godinama unazad konstantno bili iz Džošuu.

Sina mu je bio kondicioni trener, dok je Lac imao ulogu ličnog trenera velikog šampiona.

Stravičnu nesreću izazvala je ogromna brzina i neopreznost vozača. Naletio je na stacionarno vozilo pored puta i došlo je do nezapamćene tragedije, prenosi SportSport.ba.

entoni dzosua

Scena

Jezivo! Entoni Džošua povrijeđen u nesreći u kojoj su poginule dvije osobe

Od Laca i Sine se opraštaju poznata lica iz borilačkog svijeta. Svi su ih odlično poznavali.

– Hvala Bogu pa je šampion preživio ovu tešku nesreću. Molimo se za dvojicu palih vojnika Laca i Sinu i njihove porodice. Poznavao sam obojicu, dobri ljudi. Počivajte u miru momci – napisao je Kris Jubank Džunior.

– Počivaj u miru brate Abdul Latife. Neka Uzvišeni olakša tvojim voljenim – napisao je Soni Bil Vilijams.

– Ne mogu ni zamisliti bol kroz koju prolazi Džošua. Mene boli, a mogu zamisliti samo njega. Izgubio je dvojicu najbližih prijatelja – napisao je Tam Kan.

Definitivno će pogibija velikih prijatelja uticati na Džošuu. Šampion je bio na povratku ka vrhu, ali sada se apsolutno sve mijenja.

Entoni Džošua je srećom preživio. Prošao je samo sa lakšim povredama, ali definitivno je u njemu bol koja neće tako lako proći.

Govorilo se o povratničkom meču u februaru, te o obračunu s Tajsonom Fjurijem, no nakon svega je sve pod velikim upitnikom.

Podijeli:

Tagovi:

Entoni Džošua

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

Svijet

Medvedev brutalno izvrijeđao Zelenskog: Moraće da se krije do kraja bezvrednog života

56 min

0
Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!

Svijet

Haos u Turskoj: Ubijena tri policajca i šest terorista!

1 h

0
Несвакидашња сцена у Бањалуци: Овца ушла у кафићу на Лаушу

Banja Luka

Nesvakidašnja scena u Banjaluci: Ovca ušla u kafiću na Laušu

1 h

0
Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

Zdravlje

Rusi o razvoju vakcine protiv raka: Ovo će prvo biti liječeno

1 h

0

Više iz rubrike

Прве слике језиве несреће у којој је повријеђен Ентони Џошуа

Ostali sportovi

Prve slike jezive nesreće u kojoj je povrijeđen Entoni Džošua

7 h

0
"Срамота је шта раде Михаелу Шумахеру"

Ostali sportovi

"Sramota je šta rade Mihaelu Šumaheru"

14 h

0
Спектакл у Зворнику, Сара Ћирковић поново славила у рингу

Ostali sportovi

Spektakl u Zvorniku, Sara Ćirković ponovo slavila u ringu

1 d

0
Џудо клуб Бањалука најбољи у Републици Српској

Ostali sportovi

Džudo klub Banjaluka najbolji u Republici Srpskoj

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

22

17

Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

22

15

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

22

10

Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

22

02

Crvena zvezda dobila poziv od NBA

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner