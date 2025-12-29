Velika tuga za Entonija Džošuu: Poznat identitet nastradalih osoba

Bivši prvak svijeta teške kategorije Entoni Džošua doživio je stravičnu nesreću u Nigeriji i samo pukom srećom je izbjegao smrt.

Međutim, ovaj dan slavni bokser nikad neće zaboraviti. Izgubio je dvojicu prijatelja i najbližih saradnika.

Potvrđeno je da su u nesreći stradali njegovi najbliži prijatelji Sina Gami i Latif (Kevin Ajodele), poznatiji kao Lac.

Obojica su godinama unazad konstantno bili iz Džošuu.

Sina mu je bio kondicioni trener, dok je Lac imao ulogu ličnog trenera velikog šampiona.

🚨 The two people who died in the Anthony Joshua crash were coaches and close friends of his, Latz and Sina



- Sina was his strength and conditioning coach, who can be seen here preparing him for his Jake Paul fight 2 weeks ago



- Latz was AJ’s personal trainer



RIP to both 💔 pic.twitter.com/Xn3Q4baBlh — ACD MMA (@acdmma_) December 29, 2025

Stravičnu nesreću izazvala je ogromna brzina i neopreznost vozača. Naletio je na stacionarno vozilo pored puta i došlo je do nezapamćene tragedije, prenosi SportSport.ba.

Od Laca i Sine se opraštaju poznata lica iz borilačkog svijeta. Svi su ih odlično poznavali.

– Hvala Bogu pa je šampion preživio ovu tešku nesreću. Molimo se za dvojicu palih vojnika Laca i Sinu i njihove porodice. Poznavao sam obojicu, dobri ljudi. Počivajte u miru momci – napisao je Kris Jubank Džunior.

– Počivaj u miru brate Abdul Latife. Neka Uzvišeni olakša tvojim voljenim – napisao je Soni Bil Vilijams.

– Ne mogu ni zamisliti bol kroz koju prolazi Džošua. Mene boli, a mogu zamisliti samo njega. Izgubio je dvojicu najbližih prijatelja – napisao je Tam Kan.

Definitivno će pogibija velikih prijatelja uticati na Džošuu. Šampion je bio na povratku ka vrhu, ali sada se apsolutno sve mijenja.

Entoni Džošua je srećom preživio. Prošao je samo sa lakšim povredama, ali definitivno je u njemu bol koja neće tako lako proći.

Govorilo se o povratničkom meču u februaru, te o obračunu s Tajsonom Fjurijem, no nakon svega je sve pod velikim upitnikom.