"Sramota je šta rade Mihaelu Šumaheru"

Dvanaest godina je prošlo od teške skijaške nesreće Mihaela Šumahera u Meribelu, u Francuskoj, koja je dovela do povlačenja jednog od najvećih vozača u istoriji Formule 1 iz javnosti. Dok njegova porodica i dalje strogo štiti njegovu privatnost, u njegovom rodnom gradu Kerpenu ponovo se postavlja pitanje zašto grad još uvijek nije dodijelio Šumaheru titulu počasnog građanina.

Povod je godišnjica nesreće 29. decembra 2013. godine, a negodovanje je ponovo izrazio Rajner Ferling, predsjednik kluba obožavalaca Mihaela i Mika Šumahera Kerpen eV. Ferling, koji se godinama zalaže za simbolično priznanje sedmostrukog svjetskog šampiona, tvrdi da gradske vlasti sistematski izbjegavaju donošenje odluke.

Prema njegovim riječima, grad se više puta pozivao na proceduralne razloge, od odsustva propisa do "drugih prioriteta", iako je jedna ulica u Kerpenu već posvećena Šumaheru.

Scena Pojavili se prvi pozitivni znakovi oko Mihaela Šumahera

"To je sramota za grad. Godinama su političari rado pojavljivali sa Mihaelom dok je on donosio svjetsku slavu Kerpenu, a danas navodno nema vremena za njega", kaže Ferling u otvorenom pismu, prenosi Kronen Cajtung.

Takođe podsjeća na ranije sporove oko karting staze u Kerpenu, gdje je Šumaher započeo karijeru, ističući da grad tada nije pokazao dovoljno odlučnosti niti vizije.

Posebno ističe da su drugi gradovi i oblasti, poput Spa ili Maranela, znali kako da na dostojan način odaju počast Šumaherovim sportskim dostignućima.

Scena Šumaherova žena poslije razvoda: Ne želim da mijenjam prezime, donosi mi zaradu

Podsjetimo, Mihael Šumaher već više od decenije živi daleko od očiju javnosti nakon teške skijaške nesreće u kojoj je zadobio teške povrede glave. Od tada, porodica nikada nije iznosila detalje o njegovom zdravstvenom stanju, ističući da poštuju njegovu želju za privatnošću.

Poznato je samo da je Šumaher na kućnoj nezi, a svaka informacija o njegovom oporavku se strogo čuva.

(Jutarnji)