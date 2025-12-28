Logo
Spektakl u Zvorniku, Sara Ćirković ponovo slavila u ringu

Izvor:

ATV

28.12.2025

21:16

Спектакл у Зворнику, Сара Ћирковић поново славила у рингу
Foto: ATV

U prelijepoj atmosferi prepune zvorničke dvorane, Sara Ćirković upisala je treću profesionalnu pobjedu. Poslije šest rundi, odlukom sudija savladala je Sajdu Mosker iz Paname.

Inspirisana podrškom domaće publike Sara je odradila dobar meč i potvrdila kvalitet u ringu.

Trener Mirko Ždralo, istakao je da je ova pobjeda vinula Saru vrh svjetskog boksa u kategoriji do 53.5 kilograma.

Meč je održan u organizaciji promocije "Balkan boksing" pod nazivom "Kraljice ringa". Zvornik je svjedočio istinskom spektaklu, a Sara Ćirković nastavlja put ka svjetskim visinama.

Opširnije u video prilogu....

Sara Ćirković

boks

ring

