Spektakl u Zvorniku, Sara Ćirković ponovo slavila u ringu

U prelijepoj atmosferi prepune zvorničke dvorane, Sara Ćirković upisala je treću profesionalnu pobjedu. Poslije šest rundi, odlukom sudija savladala je Sajdu Mosker iz Paname.

Inspirisana podrškom domaće publike Sara je odradila dobar meč i potvrdila kvalitet u ringu.

Trener Mirko Ždralo, istakao je da je ova pobjeda vinula Saru vrh svjetskog boksa u kategoriji do 53.5 kilograma.

Meč je održan u organizaciji promocije "Balkan boksing" pod nazivom "Kraljice ringa". Zvornik je svjedočio istinskom spektaklu, a Sara Ćirković nastavlja put ka svjetskim visinama.

Opširnije u video prilogu....