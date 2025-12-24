Logo
Šok u borilačkom svijetu: Prvak pao na dopingu i ostao bez svega

Izvor:

Avaz

24.12.2025

17:53

Komentari:

0
Foto: Printscreen/X

Prvak Profesionalne borilačke lige (PFL) u perolakoj kategoriji za 2025. godinu, Movlid Hajbulajev, suspendovan je na godinu dana nakon što je bio pozitivan na zabranjenu supstancu, potvrdila je PFL.

Odluka je uslijedila nakon doping testa obavljenog na sam dan finalne borbe, u kojoj je Dagestanac slavio protiv Hesusa Pinede.

Uzorak uzet nakon finala turnira, održanog 1. avgusta u dvorani Džim Vilan Bordvok u Atlantik Sitiju, pokazao je prisustvo rekombinantnog eritropoetina.

Suspenzija će važiti retroaktivno od datuma testiranja, iako je kontrola provedena u završnoj fazi saradnje između PFL-a i Američke antidoping agencije (USADA).

Prema pravilima lige, Hajbulajev je diskvalifikovan sa Svjetskog turnira PFL-a za 2025. godinu, čime automatski gubi titulu prvaka, šampionski pojas i sve pripadajuće novčane bonuse.

PFL je u saopštenju naglasio da će ubuduće program testiranja provoditi u saradnji s Od‌jelom za sportsku regulaciju Mohegan Suna, uz poruku da za kršenje antidoping pravila nema tolerancije.

