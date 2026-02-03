U Bijeljini pronađeno više od 50 kilograma marihuane!

Policija je oduzela veću količinu marihuane koja je pronađena u pretresu jedne lokacije u Bijeljini, saopštio je MUP Republike Srpske.

Kako saznaje ATV oduzeto je više od 50 kilograma.

Akciju su sproveli istražioci Uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske u saradnji sa PU Bijeljina.

”U pretresu jedne lokacije na području Bijeljine pronađena je i oduzeta veća količina marihuane. U pretresu je pronađeno više radnih mašina i drugih predmeta za koja postoji sumnja da potiču iz izvršenja krivičnog djela”, saopštio je MUP Srpske.

Sve aktivnosti se preduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.