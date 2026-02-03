Logo
Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

Izvor:

Tanjug

03.02.2026

10:58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге
Foto: Tanjug

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na teritoriji ovog grada sinoć su pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili pretrese na više lokacija i zaplijenili više od 11 kilograma različitih vrsta narkotika, saznaje Tanjug.

U koordinisanoj akciji policija je uhapsila ukupno sedam osumnjičenih zbog preprodaje droge.

Пешкири

Savjeti

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

Tri lica uhapšena su zbog preprodaje oko pola kilograma marihuane i 30 grama heroina, jedan osumnjičeni uhapšen je zbog preprodaje više od dva i po kilograma marihuane, dok je još jedan osumnjičeni uhapšen zbog više od jednog kilograma marihuane.

Prodavac šest kilograma marihuanne i 30 grama kokaina je lišen slobode prilikom prodaje kokaina kupcu koji je takođe uhapšen.

Operacija, operaciona sala

Svijet

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

Svima je određeno zadržavanje do 48 sati, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kom roku će biti privdeni na saslušanje.

Tagovi:

Beograd

Droga

hapšenje

