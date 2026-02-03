Logo
Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Izvor:

SRNA

03.02.2026

10:39

Komentari:

0
Foto: ATV

U BiH trenutno je 20 prehrambenih proizvoda zaštićeno u skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, od čega šest oznakom porijekla, 11 oznakom geografskog porijekla i tri oznakom garantovano tradicionalnog specijaliteta.

Proizvodi koji nose oznaku geografskog porijekla su nevesinjski krompir, majevički med, semberski kupus, rogatički krompir, livanjski sir, visočka pečenica, fojnički krompir, travnički sir, hercegovački ćupter, sarajevski ćevapi i bamija iz Brčko distrikta.

Majevički dimljeni sir zarac, gatački kajmak iz mješine, drvarski mućeni pekmez od drenjine, ekstra djevičansko maslinovo ulje Hercegovine, livanjski izvorni sir i repovački sir nose oznaku porijekla, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Banjalučki ćevap, krajiški omač i krajiška tarana zaštićeni su oznakom garantovano tradicionalni specijalitet, dok je livanjski sir zaštićen oznakom geografskog porijekla i na novou EU, a još tri proizvoda su, nakon sticanja oznake u zemlji, u proceduri registracije oznake na nivou EU.

Zaštićeni proizvodi, koji nose oznaku porijekla, geografskog porijekla ili oznaku garantovano tradicionalni specijalitet predstavljaju značajan segment prehrambenog tržišta.

- Njihova vrijednost zasniva se na jedinstvenim karakteristikama, tradiciji i reputaciji, te zato postaju česte mete falsifikovanja, zloupotrebe naziva i vizualnih imitacija. Takve pojave nanose ekonomsku štetu autentičnim proizvođačima, te ozbiljno narušavaju povjerenje potrošača i integritet tržišta - ističu iz Agencije.

U saopštenju se dodaje da će Agencija 11. februara u Mostaru organizovati radionicu o službenim kontrolama prehrambenih proizvoda sa zaštićenim oznakama, a namijenjena je predstavnicima nadležnih inspekcijskih organa i udruženja čiji su prehrambeni proizvodi registrovani navedenim oznakama.

Na radionici će biti predstavljene smjernice o službenim kontrolama za sprečavanje prevara i obmana na tržištu BiH koje se odnose na imitacije hrane i jakih alkoholnih pića zaštićenih u zemlji i EU.

