Nakon decenija čekanja gradi se most preko Čemernice

Izvor:

Agencije

03.02.2026

10:20

Nakon decenija čekanja konačno se rješava jedan od najvećih problema za oko 70 domaćinstava u selu Koštunići kod Gornjeg Milanovca, jer je u toku izgradnja mosta preko rijeke Čemernice, a radovi se, prema riječima nadležnih, odvijaju planiranom dinamikom.

"Novi most imaće veliki značaj za mještane ovog kraja, jer će omogućiti sigurniju i funkcionalniju vezu sela Koštunići sa Pranjanima, kao i rješavanje dugogodišnjeg infrastrukturnog problema. Izgradnjom ovog mosta rješava se dugogodišnji infrastrukturni problem za oko 70 domaćinstava, a ujedno se unapređuje lokalna saobraćajna i komunalna infrastruktura na području opštine Gornji Milanovac", kazao je za RINU Dejan Kovačević predsednik opštine Gornji Milanovac.

Novi most na Čemernici biće dug 18 metara, a projekat, pored same mostovske konstrukcije, obuhvata i uređenje riječnog korita, zidanje priobalja, kao i izgradnju pristupnih puteva.

Izvođač radova je gornjomilanovačka firma “Svin“ d.o.o, član grupe “Gramar“ iz Beograda, dok ukupna vrijednost investicije iznosi 20.515.308 dinara sa PDV-om.

"Rješavamo višedecenijski problem mještana koji su tokom ljeta rijeku prelazili isključivo traktorima i poljoprivrednim mašinama, dok su zimi imali mogućnost prelaska samo preko pješačkog mosta", istakao je Kovačević.

Kako je naglasio, opština Gornji Milanovac je u ovoj godini za infrastrukturne projekte izdvojila više od pola milijarde dinara.

"Sedam mostova gradimo u ovoj godini, a ukupna ulaganja u infrastrukturu premašuju pola milijarde dinara. Nadamo se da ćemo ovaj ambiciozni plan realizovati u potpunosti", rekao je predsjednik opštine.

