Djevojčicu (13) namamio u hotel za 15 evra: Policija ga uhvatila na djelu

Jeziv slučaj seksualnog uznemiravanja i nasilja nad maloljetnom osobom dogodio se u gradu Istok, opština Peć. Tzv. Kosovska policija u četvrtak, 29. januara, uhapsila osumnjičenog Toma Prekaja (54) u trenutku izvršenja ovog krivičnog djela.

Njemu je Osnovni sud u Peći odredio je mjeru jednomjesečnog pritvora zbog opravdane sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno nasilje nad maloljetnom osobom.

Prema informacijama iz istrage, Prekaj se tereti da je u dva navrata prisilio trinaestogodišnju djevojčicu na seksualne odnose, iskoristivši njenu maloljetnost i težak materijalni položaj.

- Policijska akcija izvedena je 29. januara 2026. godine, oko 14.10 časova, u motelu "La Isla" u selu Dubrava kod Istoka. Policija je upala u jednu od vila motela gdje je zatekla osumnjičenog i žrtvu - navodi se u saopštenju policije.

Kako se navodi u sudskim spisima u koje je Insajder imao uvid, osumnjičeni je tog dana sreo žrtvu na pijaci gdje je ona prosila.

- Nakon što joj je dao dva evra, iskoristio je njeno povjerenje i godine, te je odvezao svojim vozilom do motela. Tamo ju je, prema navodima optužbe, prvo natjerao da se okupa, a zatim primorao na oralni seks u zamjenu za obećanih 15 evra. Policija je intervenisala tokom samog čina, spriječivši dalje zlostavljanje, nakon čega je Prekaj lišen slobode - navodi se u sudskoj odluci.

Mamio žrtvu novcem

Istraga je utvrdila da ovo nije bio izolovan incident. Prema odluci tužioca, prvi slučaj zlostavljanja dogodio se krajem novembra 2025. godine, a u sudskoj odluci se detaljno opisuje modus operandi osumnjičenog.

- Osumnjičeni Tomo Prekaj je iskoristio mladost žrtve (13 godina) i njenu finansijsku slabost. Krajem novembra 2025. godine, sreo je žrtvu ispred filijale "ETC Ekspresa" u Istoku dok je prosila. Ubijedio ju je da pođe s njim u motel "La Isla" u Dubravi, gdje ju je primorao na oralni seks u trajanju od oko sat vremena, u zamjenu za 15 evra - navedeno je u sudskoj odluci.

Spisi predmeta sadrže uznemirujuće detalje o tome kako je osumnjičeni pripremao žrtvu i vršio seksualno nasilje nad njom u oba navrata.

Sudija za prethodni postupak usvojio je zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora, ocijenivši da postoji osnovana sumnja da je Prekaj počinio navedena krivična djela.

Kao ključne razloge za pritvor, sud je naveo rizik od bjekstva osumnjičenog, opasnost da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke ili ponoviti krivično djelo, s obzirom na to da se incident ponovio u kratkom vremenskom roku.

Pritvor je određen u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.