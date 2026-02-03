Logo
Large banner

Djevojčicu (13) namamio u hotel za 15 evra: Policija ga uhvatila na djelu

Izvor:

Telegraf

03.02.2026

10:06

Komentari:

0
Дјевојчицу (13) намамио у хотел за 15 евра: Полиција га ухватила на дјелу
Foto: Pixabay

Jeziv slučaj seksualnog uznemiravanja i nasilja nad maloljetnom osobom dogodio se u gradu Istok, opština Peć. Tzv. Kosovska policija u četvrtak, 29. januara, uhapsila osumnjičenog Toma Prekaja (54) u trenutku izvršenja ovog krivičnog djela.

Njemu je Osnovni sud u Peći odredio je mjeru jednomjesečnog pritvora zbog opravdane sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno nasilje nad maloljetnom osobom.

Дјечак, насиље

Srbija

Dragan napunio torbu kamenjem i skočio u smrt: Majka čekala da se pojavi

Prema informacijama iz istrage, Prekaj se tereti da je u dva navrata prisilio trinaestogodišnju djevojčicu na seksualne odnose, iskoristivši njenu maloljetnost i težak materijalni položaj.

- Policijska akcija izvedena je 29. januara 2026. godine, oko 14.10 časova, u motelu "La Isla" u selu Dubrava kod Istoka. Policija je upala u jednu od vila motela gdje je zatekla osumnjičenog i žrtvu - navodi se u saopštenju policije.

Kako se navodi u sudskim spisima u koje je Insajder imao uvid, osumnjičeni je tog dana sreo žrtvu na pijaci gdje je ona prosila.

- Nakon što joj je dao dva evra, iskoristio je njeno povjerenje i godine, te je odvezao svojim vozilom do motela. Tamo ju je, prema navodima optužbe, prvo natjerao da se okupa, a zatim primorao na oralni seks u zamjenu za obećanih 15 evra. Policija je intervenisala tokom samog čina, spriječivši dalje zlostavljanje, nakon čega je Prekaj lišen slobode - navodi se u sudskoj odluci.

novac bogatstvo pixabay ilustracija

Zanimljivosti

Pomračenje Sunca donosi bogatstvo za 4 znaka

Mamio žrtvu novcem

Istraga je utvrdila da ovo nije bio izolovan incident. Prema odluci tužioca, prvi slučaj zlostavljanja dogodio se krajem novembra 2025. godine, a u sudskoj odluci se detaljno opisuje modus operandi osumnjičenog.

- Osumnjičeni Tomo Prekaj je iskoristio mladost žrtve (13 godina) i njenu finansijsku slabost. Krajem novembra 2025. godine, sreo je žrtvu ispred filijale "ETC Ekspresa" u Istoku dok je prosila. Ubijedio ju je da pođe s njim u motel "La Isla" u Dubravi, gdje ju je primorao na oralni seks u trajanju od oko sat vremena, u zamjenu za 15 evra - navedeno je u sudskoj odluci.

Spisi predmeta sadrže uznemirujuće detalje o tome kako je osumnjičeni pripremao žrtvu i vršio seksualno nasilje nad njom u oba navrata.

Sudija za prethodni postupak usvojio je zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora, ocijenivši da postoji osnovana sumnja da je Prekaj počinio navedena krivična djela.

Staša Košarac

BiH

Košarac: Konaković bi trebao priznati da je Dodik lider koji vodi dok on ostaje u sjeni

Kao ključne razloge za pritvor, sud je naveo rizik od bjekstva osumnjičenog, opasnost da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke ili ponoviti krivično djelo, s obzirom na to da se incident ponovio u kratkom vremenskom roku.

Pritvor je određen u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

Podijeli:

Tagovi:

Kosovo

seksualno zlostavljanje

zlostavljanje djece

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потрес епских размјера: Зеленски у Епстајновим документима - умијешан у кријумчарење дјеце?

Svijet

Potres epskih razmjera: Zelenski u Epstajnovim dokumentima - umiješan u krijumčarenje djece?

1 h

0
Ушла у продавницу и више није изашла: Тијело докторке пронађено у замрзивачу

Svijet

Ušla u prodavnicu i više nije izašla: Tijelo doktorke pronađeno u zamrzivaču

1 h

0
Аутом ударила радника КПЗ-а на улазу у затвор

Hronika

Autom udarila radnika KPZ-a na ulazu u zatvor

1 h

0
Начелник граничне полиције ухапшен у новој акцији УСКОК-а

Hronika

Načelnik granične policije uhapšen u novoj akciji USKOK-a

1 h

0

Više iz rubrike

Драган напунио торбу камењем и скочио у смрт: Мајка чекала да се појави

Srbija

Dragan napunio torbu kamenjem i skočio u smrt: Majka čekala da se pojavi

1 h

0
Директан судар два аутомобила: Хитне службе на терену

Srbija

Direktan sudar dva automobila: Hitne službe na terenu

1 h

0
Џефри Епстајн

Srbija

Na Epstajnovoj listi dvije djevojke iz Srbije

19 h

0
Ватра пожар варнице

Srbija

Piromanija ili odmazda? Izgorio još jedan automobil

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner