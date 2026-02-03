Ušla u prodavnicu i više nije izašla: Tijelo doktorke pronađeno u zamrzivaču

Porodica doktorke koja je pronađena mrtva u zamrzivaču supermarketa Dollar Tree u Majamiju podnijela je tužbu protiv menadžera prodavnice, tvrdeći da je njegova nepažnja dovela do njene smrti.

Golo tijelo 32-godišnje anesteziologinje, Helen Masiel Garej Sančez, otkrio je šokiran zaposleni ujutru nakon njene posjete prodavnici 14. decembra na Floridi. Policija u Majamiju saopštila je da nema dokaza da je Sančez bila primorana da uđe u zamrzivač, ali i dalje nije razjašnjeno kako je završila zarobljena unutra.

U tužbi vrijednoj 50 miliona dolara, porodica optužuje menadžera prodavnice, Janelkisa Gonzaleza, jer nije pronašao doktorku Sančez iako mu je, kako se navodi, rečeno da je nestala unutar prodavnice. Prema navodima tužbe, Gonzalez je znao da kupac nije napustio prodavnicu, ali nije pregledao ni koristio raspoložive snimke nadzornih kamera kako bi utvrdio da li je ostala u prostoru Dollar Tree-a.

Dalje se u dokumentima navodi da menadžer nije blagovremeno otkrio njeno prisustvo u zamrzivaču, niti je pružio pomoć ili pozvao hitne službe. Takođe ga terete da nije sproveo procedure zatvaranja prodavnice kako bi se osiguralo da svi kupci napuste prostor prije zaključavanja.

Porodica preminule navodi i da je zamrzivač bio neispravan i da zaposleni nisu spriječili kupce da u njega ulaze. Tijelo je pronađeno sljedećeg jutra u skladišnom zamrzivaču, nakon čega je zaposleni odmah pozvao hitnu pomoć, prenosi Metro.

Prema navodima, Sančez je nakon što je ostala zarobljena patila od hipotermije, a u fazama teške hipotermije, kada tijelesna temperatura padne ispod 27 stepeni, mogu se javiti bizarne reakcije poput paradoksalnog svlačenja prije smrti, kada žrtve pogrešno osjećaju da im je prevruće.

Na platformi GoFundMe pokrenuta je kampanja za prikupljanje sredstava kako bi se njeno tijelo prevezlo u rodnu Nikaragvu.

"Doktorka Garej posvetila je svoj život medicini, stekla je priznanje kao anesteziologinja specijalizovana za prirodne srčane mane. Njen rad doneo je nadu i iscjeljenje brojnoj djeci i njihovim porodicama", navodi se.

Dodaje se da su njena saosjećajnost, stručnost i predanost spasavanju mladih života obilježili kako njenu karijeru, tako i lični karakter, a najveća želja porodice je da je vrate kući u Nikaragvu kako bi joj omogućili dostojanstvenu sahranu i posljednje počivalište okruženo voljenima, prenosi Dnevnik.hr.