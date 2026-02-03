Šta će odlučiti Savjet: Radnici dobijaju jednokratnu pomoć?

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta ( ESV) FBiH danas će biti razmatran prijedlog uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima.

Nakon toga bi se ova mjera trebala naći i na dnevnom redu Vlade FBiH.

Riječ je o modelu koji je bio primijenjen i prošle godine, kada je poslodavcima omogućeno da radnicima isplaćuju dio pomoći bez obračuna poreza i doprinosa.

Nova uredba, prema prijedlogu Nermina Nikšića, predviđa nešto niži neoporezivi iznos nego ranije.

250 KM ove godine

Nikšić je naveo da je predloženo da neoporeziva pomoć iznosi 250 KM mjesečno po radniku, uz obrazloženje da se Vlada svjesno odriče dijela budžetskih prihoda kako bi sredstva bila usmjerena direktno zaposlenima i privredi.

Prema najavi, cilj mjere je otvaranje prostora za rast realnih primanja, jačanje životnog standarda radnika i podsticanje potrošnje.