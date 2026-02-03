Šta će odlučiti Savjet: Radnici dobijaju jednokratnu pomoć?

Izvor:
ATV
03.02.2026
09:46
Komentari:0
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta ( ESV) FBiH danas će biti razmatran prijedlog uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima.
Nakon toga bi se ova mjera trebala naći i na dnevnom redu Vlade FBiH.
Ljubav i seks
Znakovi koji pokazuju da vas muškarac ne gleda samo kao prijatelja
Riječ je o modelu koji je bio primijenjen i prošle godine, kada je poslodavcima omogućeno da radnicima isplaćuju dio pomoći bez obračuna poreza i doprinosa.
Nova uredba, prema prijedlogu Nermina Nikšića, predviđa nešto niži neoporezivi iznos nego ranije.
Nikšić je naveo da je predloženo da neoporeziva pomoć iznosi 250 KM mjesečno po radniku, uz obrazloženje da se Vlada svjesno odriče dijela budžetskih prihoda kako bi sredstva bila usmjerena direktno zaposlenima i privredi.
Društvo
Pazite šta kupujete: Ova riba je opasna za zdravlje
Prema najavi, cilj mjere je otvaranje prostora za rast realnih primanja, jačanje životnog standarda radnika i podsticanje potrošnje.
Najnovije
Najčitanije
10
58
10
57
10
52
10
47
10
39
Trenutno na programu