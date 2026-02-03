Logo
Large banner

Šta će odlučiti Savjet: Radnici dobijaju jednokratnu pomoć?

Izvor:

ATV

03.02.2026

09:46

Komentari:

0
Шта ће одлучити Савјет: Радници добијају једнократну помоћ?
Foto: ATV

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta ( ESV) FBiH danas će biti razmatran prijedlog uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima.

Nakon toga bi se ova mjera trebala naći i na dnevnom redu Vlade FBiH.

Разговор

Ljubav i seks

Znakovi koji pokazuju da vas muškarac ne gleda samo kao prijatelja

Riječ je o modelu koji je bio primijenjen i prošle godine, kada je poslodavcima omogućeno da radnicima isplaćuju dio pomoći bez obračuna poreza i doprinosa.

Nova uredba, prema prijedlogu Nermina Nikšića, predviđa nešto niži neoporezivi iznos nego ranije.

250 KM ove godine

Nikšić je naveo da je predloženo da neoporeziva pomoć iznosi 250 KM mjesečno po radniku, uz obrazloženje da se Vlada svjesno odriče dijela budžetskih prihoda kako bi sredstva bila usmjerena direktno zaposlenima i privredi.

Рибар

Društvo

Pazite šta kupujete: Ova riba je opasna za zdravlje

Prema najavi, cilj mjere je otvaranje prostora za rast realnih primanja, jačanje životnog standarda radnika i podsticanje potrošnje.

Podijeli:

Tagovi:

jednokratna pomoć

pomoć

Radnici

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Најављено 250 КМ неопорезиве помоћи радницима

Ekonomija

Najavljeno 250 KM neoporezive pomoći radnicima

20 h

0
УИО: У јануару прикупљено пет милиона КМ више индиректних пореза

Ekonomija

UIO: U januaru prikupljeno pet miliona KM više indirektnih poreza

20 h

0
Мала општина у БиХ има више радних мјеста него радника

Ekonomija

Mala opština u BiH ima više radnih mjesta nego radnika

20 h

0
Пад злата на берзама

Ekonomija

Pad zlata na berzama

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner