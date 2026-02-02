Logo
Najavljeno 250 KM neoporezive pomoći radnicima

Izvor:

ATV

02.02.2026

14:48

Најављено 250 КМ неопорезиве помоћи радницима
Foto: ATV

Premijer FBiH Nermin Nikšić najavio je da će Vlada FBiH tokom 2026. godine donijeti novu uredbu kojom će biti omogućena isplata neoporezive pomoći radnicima.

Ova tačka, prema dostupnim informacijama, trebala bi se naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, a potom i na sjednici Vlade FBiH.

Борислав Бојанић

Slična uredba bila je na snazi i tokom prošle godine, kada su poslodavci imali mogućnost da zaposlenima isplaćuju određeni iznos pomoći bez obračuna poreza i doprinosa.

Nikšić je naveo da se i ove godine planira donošenje takve mjere, ali uz nešto niži neoporezivi iznos u odnosu na raniji period.

Prema najavi, maksimalni iznos koliko bi neoporeziva pomoć radnicima iznosila bio bi do 250 KM mjesečno po radniku.

Istakao je da se Vlada FBiH ovom odlukom svjesno odriče dijela budžetskih prihoda kako bi se sredstva direktno usmjerila prema zaposlenima i rasteretila privreda.

Prema njegovim riječima, cilj ove mjere je stvaranje prostora za rast realnih primanja, jačanje životnog standarda radnika te podsticanje lične potrošnje.

