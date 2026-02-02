Logo
Large banner

Vatikan je dugo ovo krio: Evo šta je Epstajn radio sa papom

Izvor:

RT Balkan

02.02.2026

15:43

Komentari:

0
Ватикан је дуго ово крио: Ево шта је Епстајн радио са папом

Džefri Epstin neko vrijeme je živio kod pape Jovana Pavla Drugog, čime je Vatikan direktno umešan u aferu koja se tiče osuđenog seksualnog prestupnika, otkriveno je u spisima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

je i za sveca, ali pisani tragovi pokazuju ne samo da je imao kontakt, nego je Epstin neko vrijeme i živio kod njega.

Informacija je potvrđena u mejlu koji je Brendon Tompson, jedan od radnika zaduženih za uređenje zidova prilikom renoviranja kuće koja je trebalo da izgleda kao da je s početka 19. vijeka, poslao Esptinovom finansijskom savjetniku.

U spisima se navodi odgovor na mejl koji je Epstin dobio od svog saradnika Ričarda Kana, registrovanog agenta poslovne korporacije "HBRK asošijejts".

Kan je američki finansijski izvršni direktor najpoznatiji po tome što je obavljao funkciju višeg rukovodioca u "Dojče banci", uključujući i uloge direktora za operativne poslove za Amerike i člana globalne upravne strukture banke.

Џефри Епстајн

Srbija

Na Epstajnovoj listi dvije djevojke iz Srbije

Rukovodio je finansijskim odnosima "Dojče banke" sa Epstinom, a u ovom konkretnom slučaju, proslijedio je poruku koju je dobio od Tompsona, tražeći od Epstina da ga savjetuje oko termina povratka.

"Danas sam prao četke, čistio sve krečne premaze i pripremao se za povratak kući, kada je ušao gospodin Epstin. Pokazao sam mu uzorak (na kojem sam radio sinoć, pokušavajući da izrazim završnu obradu iz 18. vijeka koja bi opstala na zidu i kako bi mogla da izgleda danas nakon tolikog vremena)", stoji u uvodnom dijelu poruke.

Majstor je istakao da se Epstinu dopao njegov rad i da su imali kratak razgovor i dodatno razjasnili moguće buduće nesporazume.

"On želi da svaki stub završim drugačije, jer je, dok je živio sa papom Jovanom Pavlom Drugim u Vatikanu, posmatrao raznovrsne stubove donete iz ratova. Rekao mi je da je svaki papa zahtijevao da ima po jedan stub iz svake osvojene zemlje, tako da u Vatikanu postoji kolekcija različitih stubova", dodaje se u mejlu.

Time je potvrđen blizak odnos pontifa sa Epstinom, koji je nagovešten na fotografiji na kojoj se vidi da, zajedno sa saučesnicom i bivšom djevojkom Gislejn Maksvel, dobija blagoslov od pape Jovana Pavla Drugog.

Џефри Епстајн

BiH

Još jedna žena iz BiH u Epstajnovim fajlovima: Plaćao joj školarinu, ustupio stan

U pitanju je jedan od najkontroverznijih papa ikada na čelu Vatikana, sa trećim najdužim pontifikatom u istoriji.

Navodno je tri puta obavio čin egzorcizma, odnosno isterivanja đavola na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, preživio je atentat 1981. godine, a onda u ćeliji i posjetio atentatora i oprostio mu pokušaj ubistva.

Bio je aktivan u borbi protiv komunizma, zalagao se za zabranu abortusa, oštro se protivio razvodima i homoseksualnosti. Nije prihvatio ni sve češće zahtijeve da i žene postanu ravnopravne u crkvi tako što će moći da zauzimaju visoke položaje.

Optužen je da je prikrivao zlostavljanje djece u Rimokatoličkoj crkvi i čuvao sveštenike pedofile.

Za vrijeme njegovog mandata Alojzije Stepinac je proglašen blaženim.

Mnogi smatraju da je svojim konzervativnim stavovima udaljio dosta vjernika od katoličke crkve.

(rt balkan)

Podijeli:

Tagovi:

Džefri Epstajn

papa Jovan Pavle Drugi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп амерички предсједник

Svijet

Tramp: Najnoviji dokumenti o Epstajnu me oslobađaju optužbi

1 d

0
Џефри Епстајн

BiH

Ko je preduzetnica iz BiH iz Epstajnovih fajlova: Slala mu ''BBB djevojke''

1 d

0
Бојана Бањац, Српкиња која се спомиње у документима Џефрија Епстајна

Srbija

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

1 d

0
Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Region

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

1 d

1

Više iz rubrike

Будимпешта захтијева укидање забране увоза руске нафте и гаса

Svijet

Budimpešta zahtijeva ukidanje zabrane uvoza ruske nafte i gasa

4 h

0
Нијемци пију све мање пива, продаја на најнижем нивоу у протекле три деценије

Svijet

Nijemci piju sve manje piva, prodaja na najnižem nivou u protekle tri decenije

4 h

0
Бизнисмен отет испред куће, тијело касније пронађено у потоку

Svijet

Biznismen otet ispred kuće, tijelo kasnije pronađeno u potoku

4 h

0
Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја

Svijet

Peskov: Povratak dijalogu Rusije i Evrope je zdrava ideja

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner