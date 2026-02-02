Vatikan je dugo ovo krio: Evo šta je Epstajn radio sa papom

Džefri Epstin neko vrijeme je živio kod pape Jovana Pavla Drugog, čime je Vatikan direktno umešan u aferu koja se tiče osuđenog seksualnog prestupnika, otkriveno je u spisima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

je i za sveca, ali pisani tragovi pokazuju ne samo da je imao kontakt, nego je Epstin neko vrijeme i živio kod njega.

Informacija je potvrđena u mejlu koji je Brendon Tompson, jedan od radnika zaduženih za uređenje zidova prilikom renoviranja kuće koja je trebalo da izgleda kao da je s početka 19. vijeka, poslao Esptinovom finansijskom savjetniku.

U spisima se navodi odgovor na mejl koji je Epstin dobio od svog saradnika Ričarda Kana, registrovanog agenta poslovne korporacije "HBRK asošijejts".

Kan je američki finansijski izvršni direktor najpoznatiji po tome što je obavljao funkciju višeg rukovodioca u "Dojče banci", uključujući i uloge direktora za operativne poslove za Amerike i člana globalne upravne strukture banke.

Srbija Na Epstajnovoj listi dvije djevojke iz Srbije

Rukovodio je finansijskim odnosima "Dojče banke" sa Epstinom, a u ovom konkretnom slučaju, proslijedio je poruku koju je dobio od Tompsona, tražeći od Epstina da ga savjetuje oko termina povratka.

"Danas sam prao četke, čistio sve krečne premaze i pripremao se za povratak kući, kada je ušao gospodin Epstin. Pokazao sam mu uzorak (na kojem sam radio sinoć, pokušavajući da izrazim završnu obradu iz 18. vijeka koja bi opstala na zidu i kako bi mogla da izgleda danas nakon tolikog vremena)", stoji u uvodnom dijelu poruke.

Majstor je istakao da se Epstinu dopao njegov rad i da su imali kratak razgovor i dodatno razjasnili moguće buduće nesporazume.

"On želi da svaki stub završim drugačije, jer je, dok je živio sa papom Jovanom Pavlom Drugim u Vatikanu, posmatrao raznovrsne stubove donete iz ratova. Rekao mi je da je svaki papa zahtijevao da ima po jedan stub iz svake osvojene zemlje, tako da u Vatikanu postoji kolekcija različitih stubova", dodaje se u mejlu.

Time je potvrđen blizak odnos pontifa sa Epstinom, koji je nagovešten na fotografiji na kojoj se vidi da, zajedno sa saučesnicom i bivšom djevojkom Gislejn Maksvel, dobija blagoslov od pape Jovana Pavla Drugog.

BiH Još jedna žena iz BiH u Epstajnovim fajlovima: Plaćao joj školarinu, ustupio stan

U pitanju je jedan od najkontroverznijih papa ikada na čelu Vatikana, sa trećim najdužim pontifikatom u istoriji.

Navodno je tri puta obavio čin egzorcizma, odnosno isterivanja đavola na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, preživio je atentat 1981. godine, a onda u ćeliji i posjetio atentatora i oprostio mu pokušaj ubistva.

Bio je aktivan u borbi protiv komunizma, zalagao se za zabranu abortusa, oštro se protivio razvodima i homoseksualnosti. Nije prihvatio ni sve češće zahtijeve da i žene postanu ravnopravne u crkvi tako što će moći da zauzimaju visoke položaje.

Optužen je da je prikrivao zlostavljanje djece u Rimokatoličkoj crkvi i čuvao sveštenike pedofile.

Za vrijeme njegovog mandata Alojzije Stepinac je proglašen blaženim.

Mnogi smatraju da je svojim konzervativnim stavovima udaljio dosta vjernika od katoličke crkve.

(rt balkan)