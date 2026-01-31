Logo
Large banner

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Izvor:

ATV

31.01.2026

21:27

Komentari:

1
Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da nije poznavao osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, niti je sa njim ikada imao neposrednu ili posrednu komunikaciju.

"Zato ne mogu svjedočiti o vjerodostojnosti objavljenih Epstajnovih razgovora, niti o njegovim eventualnim posjetama Crnoj Gori", naveo je Đukanović.

Бојана Бањац

Scena

Gdje je danas Bojana Banjac, Srpkinja koja se spominje u Epstajnovim dokumentima

Crnogorski mediji su prenijeli da je Đukanović više puta pomenut u najnovijim fajlovima o Epstajnu, koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, te upitali kako je seksualni prestupnik došao do zaključka da je Đukanović "sjajan lik".

"Preporučujem im da, ako ga gdje sretnu prije mene, to obavezno provjere i da o njegovom stavu obavijeste javnost", napisao je Đukanović na "Iksu".

Američko Ministarstvo pravde objavilo je milione novih fajlova o Epstajnu u kojima se, između ostalog, pominju bivši slovački političar Miroslav Lajčak, Crna Gora i Đukanović.

Prema podacima sa sajta američkog Ministarstva, Lajčak je imao prepisku sa Epstajnom 2006. godine kada je bio specijalni izaslanik EU za crnogorski referendum.

Бојана Бањац

Srbija

Ovo je poznata Srpkinja koja se pominje u Epstajnovim fajlovima

U toj prepisci navodno je pomenuo Crnu Goru i njenog tadašnjeg predsjednika Mila Đukanovića.

Lajčak je, nakon objavljivanja njegove prepiske sa Epstajnom, podnio ostavku na mjesto savjetnika slovačkog premijera Roberta Fica.

On je izjavio da nikada ne bi došlo do komunikacije između njih da je bio svjestan punog obima Epstajnovih kriminalnih postupaka.

Podijeli:

Tagovi:

Milo Đukanović

Džefri Epstajn

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали

Region

Koliko godina ima Mirjana Pajković čiji su eksplicitni snimci isplivali

3 h

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Region

Mirjana Pajković krivično prijavljena: Evo za šta je optužuju

3 h

1
Пуповац: Нисам изненађен графитом у Загребу

Region

Pupovac: Nisam iznenađen grafitom u Zagrebu

9 h

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Mirjana Pajković otkrila nove detalje afere: ''Pokušana je likvidacija''

9 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner