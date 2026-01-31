Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

Osuđeni terorista koji je bio zatvoren zbog planiranja napada na britansku ambasadu, te bio blizak Abu Hamzom, tzv. "propovjednikom mržnje" namjerava da se kandiduje na lokalnim izborima u Birmingemu.

Šahid Bat, 60, izjavio je da želi da "ujedini ljude" i suprotstavi se krajnjoj desnici zbog čega se i kandiduje u Sparkhilu na predstojećim izborima za Gradsko vijeće Birmingema, koji će biti održani u maju.

Inače, Bat je rođen u Pakistanu, a u Birmingem se doselio sa roditeljima još u ranom djetinjstvu. Međutim, njegova kandidatura izazivala je brojne kontroverze u Velikoj Britaniji.

Naime, Bat je osuđen u Jemenu 1999. godine nakon što su tužioci tvrdili da je bio dio militantne grupe koja je planirala napade na zapadne ciljeve, uključujući britanski konzulat u Adenu, anglikansku crkvu i hotel u vlasništvu Švajcaraca.

Tada je kao 33-godišnjak osuđen je na pet godina zatvora zbog povezanosti sa oružanim grupama, "planiranja ubistava i razaranja" i posjedovanja oružja.

Slučaj je obuhvatao osam Britanaca i dva Alžirca i bio je povezan sa islamističkim militantima koji su djelovali u toj bliskoistočnoj zemlji.

Tokom suđenja čulo se da su Bat i grupa poslati u Jemen od strane Abu Hamze, britanskog propovjednika mržnje (poznat po tome da umjesto ruke ima kuku) koji sada služi doživotnu kaznu u SAD nakon što je 2012. izručen zbog optužbi za terorizam.

Šahid Bat, koji namjerava da se kandiduje u Birmingemu, rekao je u svom promotivnom videu na samom početku kampanje: "Ja sam neko ko je uvijek bio na prvim linijama. Za one koji me poznaju – bukvalno na prvim linijama."

Bat (60) je odslužio punu kaznu i pušten je u decembru 2003. godine, u 38. godini, vraćen u Veliku Britaniju pod pratnjom britanskog konzularnog zvaničnika. Ne postoji dokaz da je njegova presuda ikada poništena.

Prije osude za terorizam, Bat je bio jedan od osnivača bande Lynx, koja je učestvovala u nasilnim sukobima sa krajnje desničarskim rasistima, zbog čega je takođe završio u zatvoru.

Početkom 90-ih odlazi u Bosnu i Hercegovinu, prvo kao humanitarni radnik prije nego što se pridružio odredu stranih boraca pri Armiji BiH. Takođe je ratovao u Avganistanu i Kašmiru, prije nego što je poslat u Jemen.

Od povratka u Britaniju, Bat je držao predavanja u školama i na javnim skupovima o radikalizaciji i svojim prošlim, kako kaže, lošim iskustvima zbog čega želi da ona posluže kao upozorenje drugima, prenose "Nezavisne novine".