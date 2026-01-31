Autobus se zabio u kuću: Poginula djevojčica, 18 povrijeđenih

U subotu popodne Minhen je pogodila teška tragedija: javni autobus sletio je sa puta u naselju Trudering, probio ogradu porodične kuće i silinom udarca završio u fasadi zgrade.

U nesreći je poginula 13-godišnja djevojčica, dok je 18 putnika povrijeđeno, među njima i teško.

Prema prvim informacijama, vozilo je iz, do sada, nepoznatih razloga skrenulo sa Feldbergštrase, skliznulo bočno u dvorište, pokorilo žbunje i udarilo u kuću i betonski zid.

Portparol minhenske vatrogasne službe potvrdio je za BILD:

"Jedna osoba je preminula na licu mjesta. 18 putnika je povrijeđeno, neki ozbiljno".

Ogroman broj ljekara na terenu

Vatrogasci i hitna pomoć stigli su u velikom broju. Povrijeđeni su odmah zbrinuti i prevezeni u okolne bolnice, dok je policija blokirala šire područje i započela uviđaj.

Na terenu su bili i krizni timovi koji su pružali psihološku podršku povrijeđenima, svjedocima i članovima hitnih službi.

Uzrok nesreće još nije poznat. Policija provjerava da li je vozač imao zdravstvenih problema u trenutku slijetanja.

Po nalogu tužilaštva, stručni vještak pregledao je olupinu, tragove kočenja i tačku udara. Očekuje se da naredni dani donesu prve rezultate istrage o jednoj od najtežih nesreća u Minhenu ove godine.