Logo
Large banner

Autobus se zabio u kuću: Poginula djevojčica, 18 povrijeđenih

Izvor:

ATV

31.01.2026

19:42

Komentari:

0
Аутобус ударио у кућу
Foto: Fejsbuk

U subotu popodne Minhen je pogodila teška tragedija: javni autobus sletio je sa puta u naselju Trudering, probio ogradu porodične kuće i silinom udarca završio u fasadi zgrade.

U nesreći je poginula 13-godišnja djevojčica, dok je 18 putnika povrijeđeno, među njima i teško.

Prema prvim informacijama, vozilo je iz, do sada, nepoznatih razloga skrenulo sa Feldbergštrase, skliznulo bočno u dvorište, pokorilo žbunje i udarilo u kuću i betonski zid.

uvidjaj policija rs

Hronika

Teška nesreća u BiH - više povrijeđenih

Portparol minhenske vatrogasne službe potvrdio je za BILD:

"Jedna osoba je preminula na licu mjesta. 18 putnika je povrijeđeno, neki ozbiljno".

Ogroman broj ljekara na terenu

Vatrogasci i hitna pomoć stigli su u velikom broju. Povrijeđeni su odmah zbrinuti i prevezeni u okolne bolnice, dok je policija blokirala šire područje i započela uviđaj.

Na terenu su bili i krizni timovi koji su pružali psihološku podršku povrijeđenima, svjedocima i članovima hitnih službi.

gorica dodik

Republika Srpska

Gorica Dodik: Crnadak je Vukan sa Temua

Uzrok nesreće još nije poznat. Policija provjerava da li je vozač imao zdravstvenih problema u trenutku slijetanja.

Po nalogu tužilaštva, stručni vještak pregledao je olupinu, tragove kočenja i tačku udara. Očekuje se da naredni dani donesu prve rezultate istrage o jednoj od najtežih nesreća u Minhenu ove godine.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гарнет, град духова

Svijet

Besplatan smještaj, hrana i naknda: Grad duhova traži stanovnike

4 h

0
Ствара се војни Шенген: Ево шта то значи

Svijet

Stvara se vojni Šengen: Evo šta to znači

4 h

0
Европски лидери спремили тајни план за Трампа

Svijet

Evropski lideri spremili tajni plan za Trampa

5 h

0
Лајчак поднио оставку након што се појавио у Епстајновим списима

Svijet

Lajčak podnio ostavku nakon što se pojavio u Epstajnovim spisima

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner