Evropski lideri spremili tajni plan za Trampa

Izvor:

Agencije

31.01.2026

18:31

Komentari:

0
Европски лидери спремили тајни план за Трампа
Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

Evropski lideri su na hitno sazvanoj večeri sastavili tajni plan za suprotstavljanje predsjedniku SAD Donaldu Trampu, piše "Njujork Tajms".

Samit u Briselu završen je u noći 23. januara. Na njemu se raspravljalo o situaciji oko Grenlanda i problemu transatlantskih odnosa.

Додик на састанку с Орбаном

Republika Srpska

Milorad Dodik iz Budimpešte: Ponosan sam

"On se sastoji u tome da se tokom budućih Trampovih provokacija sačuva smirenost, da se zaprijeti uzvratnim carinama i, prema riječima zvaničnika, da se iza kulisa radi na tome da Evropa postane manje vojno i ekonomski zavisna od svog sve nepouzdanijeg saveznika", navodi se u tekstu.

Prema podacima lista, evropske zemlje su se, između ostalog, dogovorile da rade na diverzifikaciji trgovinskih odnosa, unapređenju svojih oružanih snaga i smanjenju zavisnosti od američkih tehnologija.

Šef Bijele kuće je gotovo odmah po početku svog drugog predsjedničkog mandata zauzeo oštar stav prema evropskim državama. Jedna od prvih ozbiljnih kriza bio je trgovinski sukob izazvan američkim carinama protiv saveznika iz Starog kontinenta. Drugi kamen spoticanja bile su Trampove namjere da diplomatskim putem riješi situaciju u Ukrajini, suprotno željama Evropljana da se sukob nastavi.

mirslav lajcak

Svijet

Lajčak podnio ostavku nakon što se pojavio u Epstajnovim spisima

Među najnovijim epizodama je i nastojanje američkog predsjednika da preuzme kontrolu nad Grenlandom, zbog čega se na Zapadu počelo govoriti o mogućem raspadu NATO.

Govoreći prošle nedjelje na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Tramp je uputio oštre kritike Evropi. Prema njegovim riječima, ona se kreće u pogrešnom pravcu, vodi lošu politiku i ne koristi resurse kojima raspolaže.

