Orban: Mađarska ekonomija ne zahtijeva štednju

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da mađarska ekonomija ne zahtijeva nikakvu vrstu štednje, te istakao da će njegova stranka Fides nakon izbora zadržati svoje politike u vezi sa potrošnjom.

Orban je istakao da je čista laž tvrdnja da će, ako Fides pobijedi na izborima u aprilu, Mađarska morati da uvede mjere štednje kako bi se obuzdao budžetski deficit.

On je dodao da će budžetski deficit Mađarske, koji je premašio vladine prognoze posljednjih godina, morati da se smanji "mirno, polako i postepeno" kako se ekonomski izgledi budu poboljšavali, prenosi Rojters.

"Ne treba nam štednja i ništa ne treba oduzimati od naroda", rekao je Orban na predizbornom skupu.

On je istakao da će subvencionisana hipotekarna kamatna stopa od tri odsto ili plan za oslobađanje majki dvoje d‌jece od poreza na dohodak ostati na snazi. /