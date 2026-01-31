Ko je Boris Nikolić iz Epstajnovih dokumenata i kakve veze ima s Gejtsom

U najnovijim dokumentima Džefrija Epstajna ponovo se pominje ime Borisa Nikolića i postoji njegova prepiska sa osuđenim pedofilom milionerom.

Mejlovi otkrivaju kako je Epstajn podsticao bliskog saradnika da se sastane sa Endruom Mauntbaten Vindzorom, tada vojvodom od Jorka, na Svjetskom ekonomskom forumu u Švajcarskoj jer "je zabavan“.

Razmjena poruka između Epstajna i Borisa Nikolića, bivšeg savjetnika Bila Gejtsa, dogodila se u januaru 2010, šest mjeseci nakon što je Epstajn pušten iz zatvora na Floridi, gdje je služio kaznu zbog dovođenja maloljetnice u prostituciju, prenosi "Telegraf.rs".

Endru je u to vrijeme bio specijalni predstavnik Velike Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije.

Prepiska sa Epstajnom

Lanac mejlova, koji je 2025. objavio Kongres SAD, započinje Epstajnovim pitanjem Nikoliću, koji je školovani ljekar i imunolog, da li se "nešto zabavio u Davosu“ do tada, piše Times.

Nikolić, koji je nakon Epstajnove smrti 2019. imenovan za izvršioca njegovog testamenta, odgovara: „Druga vrsta zabave… Juče sam sreo tvog prijatelja Bila Klintona, potom Nikolu Sarkozija. Kasnije tog dana sastanak sa tvojim drugim prijateljem princem Endruom jer ima neka pitanja u vezi sa Microsoftom.“

Epstajn odgovara: "Možeš reći Endruu da smo prijatelji“.

Kada Nikolić naznačava da od princa ništa ne traži zauzvrat, Epstajn odgovara: "Da, tražiš. Trebaš da se smiješ i zabavljaš. On je dobar u tome… Vrlo je zabavan“.

Nikolić odgovara: "Hvala! Čuo sam da nije baš zabavan, ali vjerujem tvojoj procjeni. Bilo bi sjajno da si ovdje. Upravo sam flertovao sa 22-godišnjom vrućom plavokosom Meksikankom sa plavim očima. Ispostavilo se da je sa mužem. Nisam imao priliku da ga provjerim. Ali, kako smo zaključili, sve što je dobro je iznajmljeno“. Dodao je i emotikon koji trepće.

Nakon sastanka sa Endruom, Nikolić izvještava Epstajna: "On je odličan… Mislim da bih zamijenio Davos za dobru nedjelju mode, mnogo je zabavnije“.

Ova razmjena mejlova bila je među više od 20.000 dokumenata koje je Odbor za nadzor Predstavničkog doma dobio iz Epstajnove imovine, a objavljeni su kao dio kongresne istrage o tome zašto diskreditovani finansijer nikada nije izveden pred federalni sud, prenosi Telegraf.

Ko je Boris Nikolić?

Biomatiks na svojoj zvaničnoj stranici navodi da je Boris Nikolić doktor i investitor koji je prethodno služio kao glavni savjetnik za nauku i tehnologiju Bila Gejtsa, vodeći odabrane investicione aktivnosti u profitnim i neprofitnim sektorima.

Njegova ulaganja obuhvatala su sektore životnih nauka, informacionih tehnologija i zdravstva, uključujući kompanije poput Fondejšn Medisin, RiserčGejt, Šredinger i Nimbus Terapeutiks.

Dr Nikolić je završio postdoktorsku obuku iz transplantacione imunologije na Harvard Medikal Skul i radio kao docent medicine u Masačusets Dženeral Hospital/Harvard Medikal Skul.

Autor je više od 70 članaka, patenata i patentnih prijava te je suosnivač nekoliko biotehnoloških kompanija koje su kasnije prodate.

Nikolić je stekao diplomu doktora medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a kliničku obuku na Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu.

Nikolić je u Upravnim odborima nekoliko portfeljskih kompanija Biomatiksa, uključujući Enkodia i Omniome. Takođe je posmatrač u odborima kompanija Sajtrelis i Verv.

(Telegraf)