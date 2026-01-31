Jeziv slučaj: Povukao djevojku na šine, oboje stradali

Izvor:
ATV
31.01.2026
14:58
Komentari:0
U Hamburgu je u četvrtak naveče, na stanici podzemne željeznice Vandsbek-Markt, došlo do tragičnog incidenta u kojem su dvije osobe izgubile život.
Prema informacijama koje prenose njemački mediji, radi se o 25-godišnjem muškarcu iz Južnog Sudana i 18-godišnjoj djevojci iranskog porijekla, koja je posljednje vrijeme živjela u Šlesvig-Holstinu.
Republika Srpska
Decembar donio rekordne rezultate šumarstva
Muškarac je, prema navodima policije, prišao djevojci dok je stajala na peronu i iz za sada neutvrđenih razloga povukao je na šine ispred nadolazećeg voza. Obje osobe su poginule.
Policija je saopštila da se pretpostavlja da se žrtve nisu poznavale i da je incident istražuje odjeljenje za ubistva.
Dio metro linije je zbog istrage privremeno zatvoren, a svjedoci su dobili psihološku podršku.
Hronika
Prve fotografije nakon urušavanja u centru grada: Obustavljen saobraćaj, oglasili se iz Hitne pomoći
Njemački mediji navode da su detalji incidenta još uvijek u fazi provjere, a istraga je u toku.
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu