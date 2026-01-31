Četvoro poginulo u eksploziji u stambenoj zgradi

Četiri osobe su poginule, a jedna je povrijeđena u eksplozijama u stambenoj zgradi u iranskom gradu Bandar Abas do kojih je najvjerovatnije došlo zbog curenja gasa.

Iranska državna televizija navodi da se eksplozija dogodila u osmospratnoj zgradi, pri čemu su uništena dva sprata, nekoliko vozila i prodavnice.

Agencija Tasnim saopštila je da su netačne tvrdnje na društvenim mrežama da je meta eksplozije bio komandant mornarice Revolucionarne garde.

Iranski mediji navode da se eksplozija istražuje, ali zasad nisu iznijeli dodatne informacije.

Luka Bandar Abas nalazi se na Ormuskom moreuzu, ključnom pomorskom prolazu između Irana i Omana, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte koja se transportuje morskim putem.